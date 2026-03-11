¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara? La historia familiar que pocos conocen de la cantante

Ana Bárbara está en el ojo del huracán tras los rumores de una presunta infidelidad por parte de su esposo, Ángel Muñoz. En medio de la polémica alrededor de su vida personal, también ha resurgido entre seguidores y usuarios de redes sociales una pregunta recurrente sobre la intérprete de regional mexicano: ¿cuántos hijos tiene la cantante? Te revelamos los detalles.

Ana Bárbara: así es la vida familiar de la cantante y sus hijos. / Redes sociales

¿Cómo surgen los rumores de la presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara?

La polémica en torno a la relación entre Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, comenzó luego de que el periodista Jordi Martín difundiera información durante su participación en el programa de televisión El gordo y la flaca. En ese espacio señaló que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien aseguró presuntamente haber tenido una relación con Muñoz.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la comunicadora afirmó que supuestamente habría sostenido encuentros con el esposo de la cantante. Según su versión, ambos supuestamente habrían comenzado una relación el 5 de septiembre de 2025 y se habrían visto en dos ocasiones, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Toval también compartió detalles sobre esos encuentros durante la información presentada en televisión.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, expresó Adriana Toval en la información difundida.

La controversia se amplió cuando, en el programa digital En shock, el periodista Jorge Carbajal mostró imágenes que fueron atribuidas a Ángel Muñoz. En el material, según lo señalado en el espacio, el esposo de la intérprete aparecería realizando una videollamada con la mujer que ha sido mencionada como su presunta pareja.

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz están en medio de la polémica por rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene la cantante Ana Bárbara?

Ana Bárbara es madre de cinco hijos, una faceta de su vida que ha mencionado en distintas ocasiones junto a su carrera artística.

La cantante tiene tres hijos biológicos y también ha asumido la crianza de dos más dentro de su familia, formando un núcleo familiar amplio que con frecuencia aparece en momentos importantes de su vida pública.

¿Quiénes son los hijos de Ana Bárbara? La familia de la cantante vuelve a llamar la atención. / Redes sociales

¿Quiénes son los hijos de Ana Bárbara?

En su vida personal, Ana Bárbara ha formado una familia integrada por cinco hijos. El mayor es Emiliano Gallardo Ugalde, nacido en el año 2000, resultado de su relación con el empresario Édgar Gallardo. Años después, en 2006, nació José María Fernández Ugalde, durante su matrimonio con el empresario y arquitecto José María Fernández ‘el Pirru'.

Más adelante, en 2011, la cantante se convirtió nuevamente en madre con el nacimiento de su tercer hijo, concebido mediante reproducción asistida con el cantante Reyli Barba. Con el paso del tiempo, la intérprete ha compartido algunos momentos familiares junto a sus hijos en diferentes espacios públicos.

Además, dentro de su familia también se encuentran Paula y José Emilio Levy, hijos de la actriz Mariana Levy y de José María Fernández. Tras el fallecimiento de Levy, ambos menores se integraron al entorno familiar de la cantante, quien asumió su cuidado y crianza. Aunque posteriormente enfrentó problemas con José Emilio Levy, de quién ahora está distanciada.

