Muere influencer, de 26 años, tras publicar último VIDEO de comedia; ¡perdió la vida en su propia casa!

A unos meses de la muerte de la influencer y exestrella de MTV, Rolling Ray, una nueva tragedia enlutece a las redes sociales.

El mundo digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido influencer y comediante de apenas 26 años de edad. La noticia ha causado conmoción entre sus miles de seguidores, sobre todo porque, horas antes, había compartido un vídeo en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

¿Qué comediante e influencer murió recientemente?

Este miércoles 11 de marzo se reveló que Arun Tupe, un joven creador de contenido de 26 años, perdió la vida. El influencer era originario del estado de Maharashtra, en la India, y se había convertido en una figura reconocida en redes sociales.

Lo que ha impactado aún más a sus seguidores es que su fallecimiento ocurrió apenas horas después de haber publicado su último video, en el que, fiel a su estilo, buscaba arrancar risas a su audiencia.

La tragedia ha provocado una ola de mensajes de despedida y reflexiones sobre su legado en el mundo digital.

¿Cuál fue el último vídeo publicado por Arun Tape, influencer y comediante que murió?

De acuerdo con información difundida por medios locales y diversos reportes, Arun Tupe fue encontrado inconsciente dentro de su casa ubicada en la ciudad de Chhatrapati Sambhajinagar, en la India.

Tras el hallazgo, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, sin embargo, poco después se confirmó la trágica noticia: el influencer ya no presentaba signos vitales.

Según información de la prensa local, fue su amigo cercano, Vinod Patil, quien reveló que la causa de la muerte habría sido un infarto fulminante. La noticia generó sorpresa entre quienes seguían su contenido, ya que el joven tenía apenas 26 años y aparentemente no había mostrado señales públicas de problemas de salud.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el influencer había estado activo en sus redes sociales pocas horas antes. En su última publicación, Tupe compartió un video de comedia en el que interpretaba una situación humorística.

¿Quién era Arun Tape y qué contenido hacía?

A pesar de su corta edad, Arun Tupe había logrado consolidar una comunidad considerable en redes sociales. Tras su muerte, su cuenta oficial de Instagram acumula casi 215 mil seguidores.

El influencer solía compartir escenas inspiradas en la vida diaria, transformando momentos comunes en sketches cómicos que rápidamente conectaban con el público. Bajo el lema “Nada más me gusta hacerte reír ”, el joven logró posicionarse como una figura reconocida dentro de su región.

