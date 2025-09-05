Muere influencer y exestrella de MTV con diagnóstico incurable, ¿quién era Rolling Ray y qué le pasó?

El mundo de las redes sociales sufre otra pérdida. Y es que, hace tan solo unas horas, se confirmó la muerte de Rolling Ray, un influencer y exestrella de MTV, a tan solo un día de cumplir 29 años. Se ganó el corazón de todos por presumir su vida en silla de ruedas.

La noticia sobre el fallecimiento del influencer Rolling Ray fue compartida durante la tarde del pasado 4 de septiembre por Zeus Network, empresa para la que trabajaba. A través de un comunicado para redes sociales, lamentaron la noticia y se dijeron muy felices de haber podido coincidir con una persona tan “auténtica”.

“Se fue demasiado pronto. #DescansaEnPaz al gran amigo de corazón enorme, auténtico y real, estrella de Zeus #RaymondHarper, también conocido como @iamrollingray”, se lee.

Rolling Ray / Redes sociales

¿De qué murió el influencer Rolling Ray?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de muerte del influencer Rolling Ray. En tanto que sus familiares tampoco han querido dar detalles. La madre del creador de contenido, Shazola Nay, solo se limitó a compartir un mensaje pidiendo a los fans de su hijo que oraran por él para que tuviera un “buen descanso”.

“Con gran pesar, les informo que mi hijo Ray Ray @iamrollingray se fue a casa con el Señor... Agradezco a todos los que me llamaron o me enviaron mensajes. Este será un largo camino... Por favor, oren por nosotros mientras avanzamos para darle descanso. Solo Dios lo sabe”, indicó.

Aunque algunos medios aseguraban que usaba silla de ruedas por una Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 3, enfermedad que debilitaba sus músculos, él mismo aclaró que había sufrido un accidente hace algunos años. Un coche lo atropelló cuando caminaba por la calle, causándole una parálisis.

Pese a su condición, según dicen sus allegados, nunca se desanimó y hasta se proclamaba como ‘el hombre más famoso en silla de ruedas’. Varios colegas y amigos del artista, como Cardi B, usaron sus redes sociales para despedirlo y aplaudir su valentía.

Cabe destacar que, en agosto de 2024, dio a conocer que había sido hospitalizado por problemas respiratorios. A través de Instagram, detalló que su familia lo encontró a tiempo y pudo llevarlo al nosocomio para ser atendido. En aquel entonces, pudo recuperarse.

Mamá de Rolling Ray / Redes sociales

¿Quién era el influencer y cantante Rolling Ray?

Rolling Ray, cuyo nombre real es Raymond Harper, era un rapero, comediante e influencer de Estados Unidos. Nació el 5 de septiembre de 1996 en Washington D.C. Tenía 28 años al momento de su muerte.

Saltó a la fama en 2018, al participar en el programa de MTV ‘Catfish: Trolls’. A partir de allí, empezó a subir contenido en redes sociales, en las que, además de mostrarse orgulloso de su discapacidad, compartía videos en los que daba sus opiniones polémicas y llenas de humor, así como algunas reflexiones de vida.

Tan solo en su última publicación, que data del 24 de agosto, habló sobre los presuntos beneficios de que las mujeres tuvieran intimidad sin protección, algo que generó mucha controversia en ese momento.

También incursionó en la música con temas como ‘SnatchedMyWig’, “Aw Bye’, “YouWantSome” y ‘BigPurrrr’. Tan solo su perfil de Instagram cuenta con 451 mil seguidores.

¿Quién era Rolling Ray? / Redes sociales

¿En qué programas participó el influencer y cantante Rolling Ray?

Se sabe que Rolling Ray, exestrella de MTV, participó en ‘Divorce court’, un programa en el que parejas van para poder divorciarse.

También fue coanfitrión y productor ejecutivo del reality ‘Bobby I Love You, Purr’, un programa en el que personas de la comunidad LGBT+ buscaban el amor. Dicho show fue creado por la app de streaming Zeus Network.

Hasta ahora, se desconoce dónde y cuándo serán los ritos funerarios. En tanto que los posts del influencer se han llenado de mensajes de internautas que se dicen dolidos por la noticia y le desean lo mejor a la familia en estos momentos tan complicados.

