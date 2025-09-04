Famosa influencer ignoró síntomas y le diagnostican un extraño cáncer ¿Al borde de la muerte?

Una famosa influencer de 24 años, fue diagnostocada con un extraño cáncer, tras ignorar diferentes síntomas durante varias semanas. Además, fue inducida a “coma” por médicos para poder salvar su vida. ¿De quién se trata y cuál es su estado de salud?

Rafaela Ribeiro es una influencer que nació en São Paulo, Brasil, y desde muy joven mostró un espíritu emprendedor y comunicativo. Antes de convertirse en figura pública, se desempeñó en el sector inmobiliario, donde construyó una carrera estable y reconocida. Está casada y es madre de dos hijos, a quienes ha descrito como su mayor fuente de motivación y fortaleza.

Su contenido, centrado en su vida diaria, su rol como madre joven y sus reflexiones personales, resonó con miles de personas en Brasil y otros países de habla portuguesa.

Con el tiempo, Rafaela utilizó su plataforma para compartir no solo aspectos familiares y personales, sino también temas de salud y bienestar, lo cual se intensificó a raíz de su diagnóstico de cáncer.

¿Qué síntomas tenía la influencer Rafaela Ribeiro?

La influencer y tiktoker brasileña, Rafaela Ribeiro, compartió que los primeros síntomas aparecieron cuando aún se desempeñaba en el sector inmobiliario. Al principio, los atribuyó al estrés o a causas menores:



Tos seca persistente,

dolores estomacales intensos,

sudoraciones nocturnas y

una rápida pérdida de peso que alcanzó los 14 kilos en menos de un mes.

También notó inflamaciones en el cuello y axilas, que posteriormente se descubrió eran tumores en los ganglios linfáticos.

Durante semanas, minimizó estos signos. Incluso, tras acudir finalmente al médico, recibió diagnósticos erróneos como neumonía o tos alérgica. Fue sólo después de una tomografía que los doctores descubrieron que su tórax estaba prácticamente invadido por tumores, comprimiendo órganos vitales como el esófago y el corazón.

“Mi esófago estaba comprimido; sentía como si me presionaran por dentro, como si me apretaran el corazón, pero en realidad era la presión de los tumores”, relató.

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a la influencer brasileña Rafaela Ribeiro?

Rafaela Ribeiro fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin (un cáncer del sistema linfático). Lo que empezó como una molestia leve se convirtió en una amenaza mortal. Inició tratamiento con quimioterapia, pero su estado se complicó aún más cuando, durante una hospitalización, contrajo una bacteria que agravó su salud.

Los médicos le dieron apenas 24 horas de vida. Fue inducida a un coma que duró nueve días. “Sobreviví de milagro”, dijo. Sorprendentemente, esa infección terminó ayudando a controlar la enfermedad: “Si no hubiera contraído esa bacteria, tal vez no habrían podido tratar el cáncer con éxito. Fue una paradoja”.

Su recuperación tras el coma fue lenta, pero logró estabilizarse lo suficiente como para considerar nuevas opciones terapéuticas. Ahora espera ser sometida a un tratamiento innovador con células CAR-T, una alternativa avanzada que ofrece esperanza en casos de cánceres hematológicos agresivos.

Hoy, mientras continúa su tratamiento y lucha por su salud, Rafaela Ribeiro se ha convertido en un símbolo de fuerza y concientización en redes sociales.

