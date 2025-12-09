Muere famosa influencer tras complicaciones durante el parto, acababa de dar a luz a sus gemelos: ¿Quién era?

En febrero de este 2025, la famosa actriz Angy Morad, de origen sirio, murió trágicamente a los 33 años de edad durante su labor de parto. Según reportes, tuvo complicaciones pulmonares durante el nacimiento de su segundo hijo.

La muerte de una querida influencer, que apenas tenía 26 años de edad, ha dejado impactado al mundo digital, y una comunidad que rápidamente realizó homenajes en su memoria. El trágico fallecimiento sucedió el pasado 4 de diciembre, debido a complicaciones que derivaron de su parto. La noticia, que rápidamente se viralizó, ha generado una oleada de mensajes en redes sociales. ¿Quién era y qué le pasó exactamente?

Pixabay

¿Qué influencer murió tras dar a luz a sus gemelos?

Pyari Maryam, una de las influencers más queridas de Pakistán y conocida en buena parte del mundo, ha sacudido profundamente a la comunidad digital. Con apenas 26 años, la joven creadora de contenido falleció el pasado 4 de diciembre en Lahore, su ciudad natal.

El anuncio de la muerte de Pyari Maryam fue realizado por su esposo, Ahsan Ali, quien compartió un mensaje devastador en sus historias de Instagram. A través de un breve comunicado, Ali expresó que la pérdida era “inimaginable” y pidió oraciones para ella, citando el mensaje islámico tradicional ante la muerte:

“ En verdad, a Alá pertenecemos y a él regresaremos. La querida Maryam ha fallecido .”

Diversos creadores de contenido y figuras públicas han expresado su tristeza y solidaridad con la familia, recordando a Maryam como una persona “dulce, inspiradora y profundamente conectada con su audiencia”.

Tal vez te interese: Tiktoker y exparticipante de reality de cocina anuncia la muerte de una de sus gemelas recién nacidas

Muere Pyari Maryam, influencer que acababa de dar a luz a sus gemelos / Redes sociales y canva

¿De qué murió Pyari Maryam, influencer que dio a luz a sus gemelos?

Aunque la familia evitó entrar en detalles médicos, el esposo pidió respeto y empatía, solicitando a los seguidores acompañarlos espiritualmente en este momento crítico.

Reportes señalan que la influencer sufrió complicaciones severas durante el proceso de parto, además, mencionan que semana antes su estado era frágil, lo que aumentaba el riesgo de un desenlace adverso.

Tras la conmoción inicial, las redes se inundaron de rumores sobre el estado de los bebés. Para detener las especulaciones, Ahsan Ali publicó imágenes de los recién nacidos, quienes son gemelos, informando que ambos “están completamente a salvo”.

Este gesto trajo algo de tranquilidad para los millones de seguidores que se mantenían en vilo. Sin embargo, también abrió un espacio de conversación sobre el acceso a atención médica especializada para mujeres en embarazos de alto riesgo, así como la presión que viven figuras públicas incluso en momentos íntimos.

La salud de los gemelos continúa siendo monitoreada, pero hasta ahora se reportan fuera de peligro.

Te puede interesar: Protagonista de ‘Fugitivas’ tuvo que dar a luz a su bebé muerto: “Es desgarrante”

¿Quién era Pyari Maryam?

Pyari Maryam nació en Pakistán 1999 y fue una creadora de contenido paquistaní que alcanzó una notable popularidad gracias a su estilo orientado a la vida cotidiana. Con una comunidad de millones de seguidores, se posicionó como una de las influencers jóvenes más queridas del país, especialmente dentro del ámbito familiar, espiritual y de estilo de vida.

Aunque comenzó compartiendo contenido de forma casual, su presencia en redes creció rápidamente gracias a su personalidad y su capacidad para transmitir mensajes positivos. Su contenido abordaba principalmente:



Momentos de su vida familiar

Reflexiones espirituales

Rutinas diarias

Consejos de bienestar

Testimonios personales

Conforme su audiencia creció, Maryam comenzó a colaborar con marcas locales y regionales, consolidándose como una figura influyente en el internet paquistaní.

Tal vez te interese: Fallece querida influencer tras cumplir su sueño de ser madre