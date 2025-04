Fallece querida influencer tras cumplir su sueño de ser madre

Hailey Okula, mejor conocida en redes como Enfermera Hailey, era una enfermera de emergencias y creadora de contenido que inspiró a miles con su historia. A sus 33 años, había construido una comunidad de seguidores a quienes compartía su vida personal y profesional, especialmente su lucha contra la infertilidad y su sueño de convertirse en madre.

Durante casi dos años, ella y su esposo, Matthew Okula, un bombero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, enfrentaron un arduo proceso de fertilización in vitro (FIV) para cumplir su anhelo de ser padres. Finalmente, en septiembre de 2024, Hailey anunció con felicidad que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una nueva etapa llena de amor y felicidad, terminó en tragedia.

El martes pasado, Matthew confirmó a través de Instagram el fallecimiento de su esposa poco después del nacimiento de su bebé. “La fuerza de Hailey era incomparable. No hay palabras para describir cuánto deseábamos ser padres. Tras años de lucha contra la infertilidad y un largo y difícil proceso de FIV, estábamos encantados de estar esperando a Crew”, escribió en su cuenta RN New Grads.

¿Qué le pasó a Hailey Okula?

La muerte de Hailey Okula ocurrió poco después de haber dado a luz por cesárea el pasado sábado. Según reveló su esposo en una entrevista con Fox 11 Los Ángeles, la enfermera sufrió una embolia de líquido amniótico, una complicación rara pero grave que puede ocurrir durante el parto.

“Un minuto después del nacimiento de Crew, el médico entra y me informa que le están haciendo RCP. Estoy tomando la decisión: ¿me voy a la UCI con mi esposa o me quedo con mi bebé recién nacido? No es una decisión que pensábamos que tomaría”, declaró Matthew, visiblemente afectado.

A pesar de los esfuerzos médicos, Hailey no logró sobrevivir. La noticia conmocionó a su comunidad de seguidores y al gremio de enfermería, quienes la admiraban por su dedicación a la profesión y su pasión por ayudar a otros.

¿Quién era Hailey Okula en redes sociales?

Más allá de compartir su vida personal, Hailey Okula dejó una huella importante en el mundo de la enfermería. En 2019, lanzó RN New Grads, un programa diseñado para apoyar a enfermeras recién graduadas con recursos educativos, consejos para entrevistas y asesoramiento profesional. Su objetivo era empoderar a quienes daban sus primeros pasos en la enfermería, brindándoles herramientas clave para su desarrollo.

Además, se convirtió en una voz valiente al hablar abiertamente sobre los desafíos de la infertilidad, un tema que afecta a millones de parejas en el mundo, pero que sigue siendo un tabú en muchos espacios. Su historia inspiró a muchas mujeres que enfrentan dificultades similares y les dio esperanza de que, con perseverancia, los sueños pueden cumplirse.

“Hailey enfrentó cada obstáculo con muchísimo coraje y amor; a pesar de todo lo que su cuerpo sufrió, nunca flaqueó”, expresó Matthew en su despedida.

¿Cómo se ha apoyado a su familia tras su fallecimiento?

Tras la repentina muerte de Hailey, familiares, amigos y seguidores se han unido para apoyar a Matthew y su hijo recién nacido. Se creó una página de GoFundMe para ayudar con los gastos del bebé y la transición de Matthew como padre soltero, la cual superó rápidamente su meta de recaudación de 250 mil dólares.

Matthew ha expresado su profundo dolor, pero también su gratitud por haber compartido más de una década con su esposa. “Jamás olvidaré los segundos que pudo sostener a nuestro bebé. Hailey era más de lo que jamás podría haber soñado en una esposa y compañera. Era hermosa, inteligente, trabajadora, apasionada, confiable y, sobre todo, increíblemente leal. Durante casi 13 años estuvo a mi lado en los momentos más difíciles, amándome infinitamente, incluso cuando me sentía indigno de ese amor. Ella era mi todo”, escribió en un emotivo mensaje.