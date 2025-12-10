Lidia Ávila rompe el silencio sobre la muerte de su hija; confiesa cuáles fueron los motivos: “No podía comer”

Aunque ya han pasado 16 años desde la muerte de su hija, Lidia Ávila la rememora con cariño cada año y usa sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes de cariño. Y es que, en múltiples ocasiones, la cantante no ha dudado en sincerarse sobre cómo fue que la pérdida de su pequeña, quien falleció a los 6 meses de nacida, afectó su vida y hasta su matrimonio.

No obstante, Lidia Ávila siempre fue hermética en cuanto a contar los motivos exactos del deceso y solo se limitaba a decir que tenía una grave enfermedad. Recientemente, decidió abrir su corazón y hablar a fondo de este asunto, ¿qué dijo?

Lidia Ávila / Redes sociales

¿Qué le pasó a la hija de Lidia Ávila?

Durante una reciente entrevista para el programa ‘Montse y Joe’, Lidia Ávila especificó que el problema empezó durante el embarazo. Detalló que todo iba bien hasta que, en el último mes, el bebé desarrolló un quiste.

Los médicos le recomendaron que esperara al nacimiento para poderla operar. Si bien pudieron hacer el procedimiento, hubo secuelas y la menor quedó con “síndrome de intestino corto”, lo que le impedía comer.

Pese a que se intentó hacer todo lo posible por mantenerla con vida, desafortunadamente pereció seis meses después. Lidia ha dicho que, si bien ha aprendido a aceptarlo, lo ocurrido es algo que le afecta hasta el día de hoy.

“Mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver… Había que esperar a que naciera y que la operaran. Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer” Lidia Ávila

¿Lidia Ávila se divorció de su esposo por la muerte de su hija?

En la conversación, Lidia Ávila fue cuestionada sobre si realmente la muerte de su hija fue la razón por la que se divorció de Paulo Lauría, padre de la menor y de quien se separaría en 2010, ocho meses después del deceso.

La celebridad negó esto. Aunque no ofreció detalles, resaltó que las cosas con Paula Lauría ya estaban mal “desde antes”. Para finalizar con la plática, relató que siempre tiene muy presente a la pequeña y le ha contado a sus otros hijos sobre ella.

“Yo les cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, indicó.

Lidia Ávila / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Lidia Ávila?

Casi tres años después de que perdiera a su primera hija, Lidia Ávila se casó con el cirujano Isaac de Hita, con quien procreó dos hijos. En diversas ocasiones, la famosa se ha dicho muy contenta con su nueva familia.

También suele usar sus redes sociales para presumir algunos viajes y momentos especiales con sus hijos, a quienes describe como de lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Diosito me ha premiado, le salgo debiendo, o sea, cuando conozco a Isaac; de entrada, la antítesis de todos los novios, que tampoco fueron tantos, como tres o cuatro, la antítesis de todo; el tipo médico, pero de traje, súper caballeroso, súper formal, un tipazo”, dijo Ávila en una entrevista.

