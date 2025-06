¿Ana Bárbara amenazó con mandar a golpear a su padre? Él dice: “Ya no le importa si vivo”

Si bien en el pasado eran muy unidos, Ana Bárbara y su padre, Antero Ugalde, actualmente están distanciados. En su momento, don Antero declaró que su hija se había vuelto “fría y calculadora” desde que comenzó su relación con Ángel Muñoz, quien ha sido señalado de, presuntamente, maltratar a los hijos de la cantante.

“Esta se volvió fría y calculadora. ¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con el fulano cambió completamente. Lamento que esta mujer se haya perdido”, expresó.

Incluso, señaló que, hace algunos años, Ana Bárbara provocó un problema familiar que casi llega a los golpes y hasta se dijo muy arrepentido de haberla apoyado para impulsar su carrera musical.

Don Antero Ugalde “Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal. Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo. Pancho me toca un pelo y nos morimos los dos, lo que provocó esta niña. Ella es muy viva, avienta la mano y esconde la mano. Eso fue hace muchos años”

¿Ana Bárbara felicitó a don Antero por el Día del padre?

En medio de todo este conflicto, mucha gente se preguntó si Ana Bárbara buscó a su progenitor, Antero Ugalde, en el pasado Día del padre. En una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, don Antero confesó que su hija no lo contactó en esa fecha tan especial.

“Ya me siento caído. Me hablaron varios de mis hijos. (Ana Bárbara) No me habló. Tiene un año que no sabe si vivo o muero. No me ha hablado ni en Navidad, ni en los santos, nada”, expresó.

Pese a lo triste de la situación, don Antero dijo estar resignado con la actitud de su hija y dejó claro que, al menos para él, la artista ya no forma parte de su familia.

Don Antero Ugalde “Ya no le importa si vivo o muero. Ella ya no tiene padre. Tuve que aguantar faltas de respeto por ella”

¿Ana Bárbara volvió a amenazar a su padre, Antero Ugalde?

Durante la conversación, don Antero mencionó que, hace poco, su hijo Pancho le habría comentado que Ana Bárbara estaba muy molesta por las declaraciones que ha dado a la prensa en los últimos meses.

“Que ni me vuelva a hablar en su vida. Me habló Pancho que, cuando salimos a hablar en una revista, se enojó mucho ella, se puso enojadísima. (Que le dijo) ‘Tú vete al rancho y pártele la madre’”, indicó.

Hasta el momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado ante estas declaraciones. No obstante, cuando su padre habló del presunto conflicto que provocó, desmintió a don Antero: “Cancelado y categóricamente lo niego, porque obviamente supe. Eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón”, resaltó.

¿Ana Bárbara es mala hija con don Antero?

La hermana de Ana Bárbara, Sabina Ugalde, también ha desmentido a su padre, afirmando que está exagerando los hechos debido a su avanzada edad.

“¿Tú crees eso? Claro que no, es ilógico. Ay, ya hablé con mi papá, pero ya está está grande de edad, hasta crees tú también. Es bien chillón, mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca’’, indicó.

Sabina también resaltó que, pese a ser consciente de todos los escándalos de hay en su familia, principalmente alrededor de su hermana, prefiere mantener la distancia y no involucrarse.

