¿Ana Bárbara se reconciliará con su familia tras conflictos legales?: “Cada quien vivimos un reto”

Para nadie es un secreto que Ana Bárbara y su familia tienen una relación complicada. Sin embargo, las cosas se intensificaron después de que, supuestamente, la cantante se alejara de sus parientes por su pareja, Ángel Muñoz.

En su momento, María de Lourdes Motta, mamá de la artista, lanzó una carta pública declarando estar distanciada de su hija y asegurando que su yerno maltrata a sus nietos tanto de forma física como psicológica.

“Deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo, ellos son lo más importante y quienes han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad”, expresó.

Esta no es la primera vez que Ángel Muñoz es acusado de maltratar a sus hijastros. José Emilio Levy, a quien Ana Bárbara cuidó durante su infancia, también llegó a afirmar que la pareja de la cantante era una “mala persona”.

Ana Bárbara afirma que la familia es lo más importante

En un encuentro con los medios, Ana Bárbara manifestó que lo más importante para ella son sus hijos y pareja, dejando ver que prefiere dejar de lado los problemas que tiene con el resto de su familia.

“Vamos muy bien. Mi familia, como todo, tiene sus propios afanes, sus propios retos, sus desafíos. Cada vez dándose cuenta de que la única guía que pueden tener, y más amorosa y real, es la de su madre y la gente que los ama sin ningún interés” Ana Bárbara

Omitiendo el tema de sus conflictos familiares, dijo estar muy orgullosa de todo lo que sus hijos y Ángel han logrado hasta ahora.

“Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado con mi familia, con mi esposo, con mis hijos”, indicó.

Ana Bárbara defiende a su pareja, Ángel Muñoz

En diversas ocasiones, la intérprete de ‘Lo busqué’ ha declarado que ama a su familia por sobre todas las cosas, por lo que prefiere arreglar los conflictos en privado.

“Créanme que yo fluyo con amor, les contesto con mucho amor, pero ahorita de mis cosas más personales que estoy llevando. Lo dejamos para más adelante. La vida de todos no es fácil porque a veces hay personas que te la vuelven difícil, entonces tú puedes darles amor y la gente no querer amor”, manifestó.

Sobre las cosas que se han dicho sobre su pareja, la artista, a través de su abogado, le advirtió a José Emilio Fernández Levy que dejara de “difamarlo” o, en caso contrario, podría haber un proceso legal de por medio.

Conflictos legales de Ana Bárbara con su hermano Francisco Ugalde

Además de las acusaciones en contra de Ángel Muñoz, la famosa ha lidiado con otros problemas familiares. En su momento, Francisco Ugalde, hermano de la celebridad, la demandó por los derechos de autor del sencillo ‘Fruta prohibida’.

Según Gomita, Ana Bárbara habría ganado esta demanda: “Le ganó a su hermano, es que resultó que… Me dijo que tenía luz verde para que no vaya a decir mi amiga que qué mala onda, me marcó muy contenta”, dijo hace algunos meses.

Por otra parte, la famosa inició un proceso legal en contra de su hermano por violencia intrafamiliar. Esta información fue confirmada en su momento por el abogado Guillermo Pous.

“José Francisco ha realizado acusaciones injustas sobre la pareja de Ana Bárbara, como inventar que es agente de la DEA, lo cual es incorrecto, ya que es un oficial migratorio. Además, lo acusa de haberle cancelado la Visa de turismo y trabajo, lo cual es imposible”, apuntó.

