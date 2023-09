Ana Bárbara revela detalles de la batalla legal en contra de su hermano, Francisco Ugalde

Ana Bárbara opinó respecto a la fuerte polémica entre Alicia Machado y su ex, José Manuel Figueroa.

En TVNotas te dimos a conocer que, desde hace semanas, existe una demanda por parte de Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara. En ella se reclama que en varios temas que Ana Bárbara registró como única autora, él también participó.

A raíz de esta polémica, la noche de este domingo, en la celebración de las 100 representaciones de la puesta en escena, Afterglow, donde la reina grupera fue la madrina de develación de placa, la prensa le cuestionó a la cantante sobre la demanda de su propio hermano, en su contra.

Francisco Ugalde sostiene que varios temas de Ana Bárbara fueron creados con su ayuda / Instagram: @panchougalde

“Obviamente, los días a veces son dificilones. No te voy a decir que todos los días estoy así de ‘guau, qué fregona es la vida’, pero te puedo decir que mi familia es sagrada. Es todo lo que les puedo decir”, comentó la cantante.

Tras ser cuestionada sobre si ya pudo hablar con su papá, comentó: “Mi papá me llamó para mandarme muchos besos y bendiciones para mi gira. Le dije que ojalá lo pueda ver pronto”.

Sobre si ya recibió una notificación de dicha demanda, la cantante aseguró: “Ahorita no. Ese tipo de cosas son entre abogados”.



Así se vivió la develación de la placa de 100 presentación de Afterglow / Liliana Carpio

Sobre el escándalo que enfrenta uno de sus ex, José Manuel Figueroa, luego de que Alicia Machado lo tachó de violentador, se limitó a decir que es importante que las mujeres alcen la voz.

Ana Bárbara no confirmó si ella también sufrió violencia en el tiempo que anduvo con el hijo de Joan Sebastián. Sin embargo, dijo: “En algún momento hablaré mi historia, si mis terapeutas me lo permiten, porque aún no estoy dada de alta”.

Ana Bárbara fue madrina de las 100 representaciones de la puesta en escena Afterglow, la cual habla de las relaciones abiertas en el mundo gay y sus efectos, y cuenta con la participación de Gary Centeno, Roberto Romano, Roberto Carlo. Se presenta en el Teatro Milán de viernes a domingo.