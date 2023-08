Hermano de Ana Bárbara la demanda por coautoría de sus canciones; ella responde

Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, asegura tener pruebas de que él ayudó en la composición de varios de sus éxitos.

Ana Bárbara vuelve a estar en medio de la polémica, luego de que se diera a conocer que su hermano menor, Francisco Ugalde, interpuso una demanda en su contra para que se le reconozca como el coautor de sus éxitos Fruta prohibida, Lo busqué y Niña mimada.

De acuerdo con Porfirio Ramírez Mendoza, representante legal de Francisco, se tienen muchas pruebas para demostrar que la cantante, de manera deliberada, no quiso incluir a Francisco como coautor de sus canciones.

“Ellos como hermanos conjuntamente escribieron y realizaron estas canciones para lo cual contamos con todos los elementos probatorios suficientes. Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República por algunos delitos que, consideramos, se han cometido en perjuicio de él”, expresó en entrevista para el programa De primera mano.

Asimismo, explicó que cuentan con “testigos familiares muy cercanos” que comprobarían la versión de su defendido, por lo que Ana Bárbara podría enfrentar un largo proceso jurídico por “varios delitos continuados”.

Francisco Ugalde sostiene que varios temas de Ana Bárbara fueron creados con su ayuda / Instagram: @panchougalde

“Jurídicamente, hay delitos continuados. Van surtiendo sus efectos momento a momento, las canciones siguen sonando. La siguen cantando otros cantantes. Por eso acudió a esta instancia legal porque ha habido evasivas”, apuntó.

La demanda está estipulada en contra de Altagracia Ugalde Motta, nombre real de la cantante, y su compañía Ana Bárbara Producciones S.A. de C.V: “Lo que se está denunciando es la coautoría de algunas canciones, de las más importantes”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que una canción de Ana Bárbara es motivo de controversia. En su momento, José Manuel Figueroa aseguró que el tema Fruta Prohibida la compuso él cuando era novio de la intérprete. Incluso mencionó la posibilidad de proceder legalmente para que se le reconociera como el autor del sencillo.

En su momento, José Manuel Figueroa aseguró que Fruta prohibida era de su autoría / Facebook: José Manuel Figueroa

Ana Bárbara responde a la demanda de su hermano

Hace unas horas, Ana Bárbara rompió el silencio acerca de la demanda de su hermano y dejó en claro que las canciones disputadas eran solamente de ella.

“Los momentos y situaciones desafortunadas te pegan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso. Está de más ponerme a aclarar. Mis canciones son mis canciones y no tengo nada que demostrar”, indicó para el programa Ventaneando.

De igual forma, señaló que todas las demandas de este tipo habían sido desestimadas en su momento y no cree que el proceso legal de su hermano pase a mayores: “Todas estas situaciones las han desestimado en la Fiscalía por falta de pruebas. Ya hasta es un chiste y da risa”, puntualizó.

Ana Bárbara echó por tierra la versión de su hermano acerca de la autoría de sus canciones / Instagram: @anabarbaramusic

