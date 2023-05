Ana Bárbara reacciona a palabras de Talina Fernández sobre José Emilio y hace importante petición

Hace unos días, José Emilio reveló a TV Notas

Luego de que José Emilio revelara a TV Notas, la cruda verdad sobre la herencia de su madre, Mariana Levy, diciendo que su hermana María ha impedido que la cobren y Paula Levy también comentara que estaba distanciada de su hermana por este motivo; la prensa cuestionó a Talina Fernández sobre esto, a lo que respondió, “no sé, a José Emilio le gustan mucho las bambalinas, es capaz de decir cualquier cosa”.

La Dama del buen decir, continuó señalando sobre su nieto, “José Emilio se quedó de 8 meses cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros”, aunque reconoció que sus nietos no han recibido la herencia, “ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate, yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”.

Por estas palabras, la prensa cuestionó a Ana Bárbara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a lo que ella contestó, “me da mucha pena mi amor, la verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. La amo, la adoro, somos familia y hay cosas que luego pasan… que el amor reine en todos los corazones, todas las mujeres merecen ser felices”.

José Emiliio habló de la herencia que no ha recibido, pero su abuela explotó contra él diciendo que no tiene la misma educación que su familia / Jorge Neri

La petición de Ana Bárbara sobre José Emilio, hijo de Mariana Levy

En TV Notas, José Emilio también dijo que le gustaría volver a tener una relación con Ana Bárbara, quien fue su madre y lo crió cuando Mariana Levy falleció y de quien se distanció en 2021.

José Emilio nos confesó que busca el perdón de Ana Bárbara, pues acepta que “las actitudes que tenía con ella no eran las mejores” y que fue “muy malagradecido con ella”.

Después de la triste pérdida de su mamá, Ana Bárbara se convirtió en la figura materna que lo llenó de amor y ternura. / TV Notas

Es por ello que le mandó un mensaje a través de nuestras páginas, donde le dijo, “te amo demasiado, (y decirte) que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tratarte como madre”.

Días después, Ana Bárbara le respondió diciendo, “Está bien que él quiera desahogarse… Saben de mí, de mi intención como madre, yo les tengo un amor incondicional a mis hijos, pero la ropa sucia la voy a lavar en casa”.

Y continuó, “no se puede un día tener un hijo y decir ‘ya no’, no es por ahí, pero tampoco es así tal cual. Déjenme resolverlos (los problemas), saben que les comparto mil cosas, tengo La Vida Bárbara, tengo mi Instagram, subo un montón de cosas, pero también hay cosas que son privadas”.

Ahora, Ana Bárbara fue cuestionada sobre si José Emilio ya se puso en contacto con ella, a lo que contestó con una importante petición, “amores de ese tema no (me pregunten), ya saben que yo les comparto todo, pero hay cosas que también mi corazón bandido se vulnera, hay cosas que sí puedo compartir y ahorita no estoy bien para hacerlo. Espero que me entiendan, porque yo siempre les doy notas y los atiendo”.