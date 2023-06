José Emilio, hijo de Mariana Levy, busca el perdón de Ana Bárbara; ¡no quiere perder una segunda mamá!

Tras la muerte de Mariana Levy en 2005, José Emilio fue criado por Ana Bárbara, quien inició una relación con José María Fernández ‘El Pirru’ meses después de la trágica partida de la hija deTalina Fernández .

José Emilio Fernández heredó la galanura y porte de su mamá, Mariana Levy (q.e.p.d.), y su papá, José María Fernández ‘Pirru’. Su vida no ha sido fácil; cuando apenas tenía 8 meses de nacido perdió a su mamá; años después se dio la separación con Ana Bárbara con ‘El Pirru’. Ahora, el joven de 18 años nos abre su corazón y nos da su primera entrevista en exclusiva:

-José Emilio, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia?

“Alrededor de los 6 años, en Cancún, jugando con mis hermanos: Paula; el hijo de Ana Bárbara, Emiliano, y el hijo que tuvieron Ana y mi papá; la verdad es que éramos muy unidos y felices todos como familia, la pasábamos superbién siempre. Era increíble mi vida con ellos, con Ana y mi papá”

“He caído mucho en depresión; veo a mis amigos felices con sus mamás y yo sin ella me duele bastante”, asegura Emilio. / Jorge Neri

-Antes de esta vida en Cancún, tus primeros meses de nacido fueron con tu madre Mariana, eras un bebé cuando lamentablemente falleció, ¿te evoca algún recuerdo?

“Lamentablemente, no. Si hay algo que me gustaría en esta vida es acordarme de su voz, saber a qué olía, pero no tengo ningún recuerdo de ella, solo algunas fotografías y unos videos”

-¿Te mantenían vivo el recuerdo de ella?

“Mi hermana María y mi abuela Talina me la mencionaban todo el tiempo y me llevaban fotos de ella; incluso la propia Ana Bárbara nos decía a Paula y a mí: ‘vamos a hablar con su mamá’, y cerrábamos los ojos, meditábamos. Siempre nos ayudaba a tenerla presente”.

-¿Qué pasa cuando ves los videos y fotos de tu mamá, Mariana Levy?

“Me pongo a platicar con ella. Abril, que es el mes de su muerte, es una fecha muy dolorosa para mí, pero todo el tiempo estoy pensando en ella. La he sentido y cuando estoy muy triste, cuando no tengo ánimos, le pido: ‘baja y por favor dame un abrazo’ y me imagino que me lo está dando, eso hace que me calme, me dejan de salir lágrimas, y es que he llorado demasiado por su ausencia. No hay ni un solo día que no agarre una foto de mi mamá y le diga lo que aprendí ese día, todo le platico, desde que me despierto, hasta que me duermo. Si la tuviera enfrente, le diría que la extraño muchísimo, que estoy orgulloso de ser su hijo y que ojalá ella esté orgullosa de mí.

Mariana Levy murió cuando Emilio tenía 8 meses. / Jorge Neri

-Volviendo a tu infancia, cuéntanos más de ella...

“A los 8 meses de nacido, Ana Bárbara me tomó como su hijo, me dio mucho amor, era superlinda, le decía ‘mamá’, pero a raíz de que se divorcia de mi papá, fue una noticia que me volvió loco, que me puso muy triste. Te puedo decir que mi infancia fue muy buena hasta que cumplí 10 años. Mi pensamiento era: ‘la vida ya me quitó una mamá, me dio otra y me la vuelve a quitar’; entonces, al vivir solo con mi papá y Paula, mi infancia fue bastante difícil y dura. Fue un sentimiento horrible, lloré un mes seguido, no entendía el por qué”.

-Continúa tu adolescencia…

“Me divertía mucho con mis amigos, pero al llegar a mi casa no era bonito, me sentía como en un hoyo negro sin salida, me sentía solo; con Paula en ese entonces no tenía buena relación, y con mi papá, como cualquier adolescente, siempre tienes tus diferencias”.

-¿Has caído en depresión por no tener a tu mamá, Mariana?

“Sí, bastante y mucho tiempo. Veo a mis amigos tan felices con sus mamás y yo estar sin ella me duele bastante. Mi mamá me hubiera dado la disciplina que necesito, me hubiera encaminado a no hacer las tonterías que hice en algún momento”.

-Durante un tiempo te fuiste a vivir con tu abuela Talina...

“Sí, al tener 16 años me fui con ella a la Ciudad de México, y fueron como siete u ocho meses. No tuvimos peleas, ni discusiones, hacíamos crucigramas, veíamos películas de terror que le encantaban, yo le ayudaba a llevarla a su cuarto, pero no me sentía feliz ahí, a pesar de tener comida, luz, agua. Mi corazón y mente no estaban a gusto ahí, no me sentía tranquilo, y lo más raro es que no te podría explicar por qué”.

Está consciente de que a su abuela, Talina Fernández, le debe una disculpa por haberse ido de su lado sin explicación. / Archivo

-¿Cómo fue que te fuiste de su casa? “

“La verdad fue una falta de respeto, porque no le avisé, me fui a Cuernavaca nuevamente con mi papá y ya no regresé. Ella me preguntaba que para cuándo volvía y solo le daba largas, hasta un día que le dije que no regresaría, y ella no entendió el porqué, se puso triste, no le pareció la forma. Desde ese entonces no la he visto, solo la felicité en su cumpleaños, en Navidad, pero espero pronto ir a visitarla y agradecerle todo lo que hizo por mí”.

-Ya no te hemos visto últimamente con Ana Bárbara...

“Lamentablemente, por cuestiones mías de que yo la ca$%& en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”.

-¿Qué pasó?

“Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, de mal humor, no agradecía nada. Me quería invitar de viaje y yo le decía que no, que me quería quedar en la casa, o si estábamos en algún lado, que ya me quería regresar. Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella”.

Después de la triste pérdida de su mamá, Ana Bárbara se convirtió en la figura materna que lo llenó de amor y ternura. / Redes Sociales

-¿Cuándo se dio esta ruptura?

“En el último viaje que me fui a Los Ángeles con ella, en diciembre de 2021, que nos fuimos todos a la nieve. Ya ninguno de los dos tenía una buena actitud con el otro y hoy sé que yo me gané eso, en ese viaje se dio el choque; ella me dijo: ‘si realmente me amas como tú dices, como tu mamá, demuéstramelo, porque no lo estás haciendo’, y esa es la verdad, yo no se lo demostré”.

-Desde ahí, ¿ya no han tenido contacto?

“El 10 de mayo de 2022 le mandé un mensaje por el Día de las Madres y ella me respondió que no podía creer mi actitud, que yo estaba haciendo mal, y desde ahí ya no hay contacto con ella”.

-¿Te gustaría reconciliarte con ella?

“Sí, me encantaría, pero creo que eso va a llevar tiempo, volver a escribirle, demostrarle mi lealtad, recuperar su confianza, enseñarle que voy por buen camino, y que todo sea por medio de hechos y no palabras”.

Tras la ruptura, confiesa que fue difícil crecer solo con su papá, El Pirru, y su hermana Paula, pero sabe que siempre cuenta con ellos. / Archivo

-¿Qué le dirías a Ana Bárbara por medio de TVNotas?

“Que ‘te amo demasiado’, ‘que me perdones lo que hice’, ‘que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerte como madre’”.

-Finalmente, ¿qué quieres hacer de tu vida?

“Por ahora ya pude terminar la preparatoria en sistema abierto y he pensado en tres posibilidades para estudiar más adelante: la primera ser chef, porque desde chico le tengo un gran amor a la cocina; la segunda opción que pensé sería estudiar Derecho, porque también es una carrera que siempre me ha gustado; y la tercera opción sería dedicarme a la actuación, pues creo que sería una muy buena forma de honrar la memoria de mi mamá, haciendo lo mismo que ella hizo y por lo que tantos la recuerdan”, concluyó.