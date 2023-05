José Emilio revela cruda verdad sobre la herencia de su madre: “María ha impedido que cobremos”

El hijo menor de ‘El Pirru’ y Mariana Levy, también cuestionó a su tío, Coco Levy, quien fungió como albacea del testamento de su madre.

Tras el lamentable fallecimiento de Mariana Levy en 2005, sorprendentemente hoy sus tres hijos: María, Paula y José Emilio, de 27, 21 y 18 años, respectivamente, no han podido cobrar la herencia que les dejó su mamá y la cual se estipuló recibirían al cumplir la mayoría de edad.

Mucho se ha especulado sobre este tema, pero TVNotas platicó en exclusiva con José Emilio y Paula Fernández Levy, quienes rompieron el silencio y revelaron la verdad de lo que ha ocurrido con este tema:

-José Emilio, ¿con quién vives ahora y cómo estás económicamente?

“Por ahora estoy viviendo solo y la estoy pasando bastante mal. Ya había encontrado dos trabajos; primero estuve de jefe de cocina en un restaurante, pero no tenía la experiencia suficiente; y después estuve trabajando de barman, pero me sentía muy cansado, abrumado, falté un día y me despidieron”.

-Entonces, ¿cómo le has hecho?

“Ha sido bastante difícil estar sin dinero, hay semanas que me duele la cabeza muy fuerte por la desesperación y el estrés de encontrar trabajo, pero vecinos me han ayudado. También en cierto momento comencé a vender desayunos, tortas, chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento, para poder subsistir, pero ahorita estoy buscando un trabajo fijo”.

-No tienes dinero, cuando hay una herencia que te dejó tu mamá, ¿qué pasa con eso?

“Ya parece un chiste eso, van dieciocho años sin que se resuelva nada y ha habido muchas personas que se han aprovechado de la herencia, que han agarrado por aquí, por allá; ha habido personas que han trabado que cobremos ese dinero. Estoy desesperado por cobrar ese dinero, que sería un volver a empezar”.

-Tu tío Coco fue albacea por alrededor de diez años de la herencia, ¿cuál es tu opinión del trabajo que hizo al respecto?

“Mi tío Coco lo hizo muy mal como albacea del testamento de mi mamá; en cuanto rindió cuentas, salió con otras cosas que no venían al caso; faltaba dinero que, según él, había metido en brochas, pintura, pero no estaba la factura, por eso mi papá y María, que ya era mayor de edad, decidieron cambiar de albacea y hoy es Caro, una amiga de mi mamá”.

-¿Crees que él se haya quedado con dinero de tu mamá?

“Creo que sí, pero no lo puedo afirmar, eso es algo que va a salir, la verdad siempre sale y ahí nos vamos a dar cuenta. Con él no tengo relación”.

-Nos enteramos de que ha faltado que se pongan de acuerdo los tres hermanos...

“Lamentablemente no hay una relación tan bonita y amorosa con María, solo es cordial y le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año, y primero debemos repararla, porque yo también la he regado con ella y me duele que estemos distanciados”.

Desde febrero pasado, El Pirru dejó de habitar en la casa de Cuernavaca, que tiene un adeudo de casi un millón de pesos por mantenimiento y que al parecer será liquidado al ser vendida.

-¿Crees que María está obstaculizando y retrasando este proceso de que ustedes puedan cobrar la herencia?

“Sí, siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento”.

-Había un seguro de vida que dejó tu mamá que estaba a nombre de María, pero que les iba a dar dinero a ti y a Paula, y eso no ocurrió...

“A mí me lo prometió, se lo prometió a mi papá, a mi abuela; a mí me dijo: ‘Te voy a dar tu dinero para que vayas y compres tus cuatrimotos y hagas tu vida con ese dinero’. Ella cobró ese dinero hace aproximadamente ocho años y hasta la fecha no hemos visto, ni mi hermana, ni yo, ni un peso de ahí, y sí es algo que me lastima que no haya repartido algo de mi mamá entre los tres. Es cierto que legalmente estaba a su nombre, porque cuando mi mamá sacó ese fideicomiso, nosotros no habíamos nacido y no tuvo tiempo para modificarlo, pero moralmente, creo que sí nos pertenece a los tres”.

-¿Paula y tú le han preguntado recientemente, qué es lo que pasa con ese dinero del seguro de vida?

“Miles de veces lo hemos hecho, pero siempre nos dice lo mismo, que nos lo va a dar”.

-¿Quién te asesora actualmente?

“En el caso de Paula y mío, ahora hemos confiado mucho en la abogada María del Consuelo Estrada Soto, quien de forma honesta y responsable ha realizado gestiones dentro de la legalidad en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial de la CDMX. La verdad es que fue así como abrió la brecha para conocer con certeza jurídica la situación del juicio por la herencia, sobre todo porque se nos trató con respeto, y esta nueva abogada ha marcado la pauta para que nuestros derechos humanos como herederos, se respeten ante tanto engaño de los abogados que nos representaban anteriormente, de los albaceas (su tío materno, Coco Levy) y las autoridades involucradas en este”.

-Nos enteramos de que llegaste a querer quitarte la vida...

“Sí, me sentía muy solo, fueron muchos momentos, y te voy a ser sincero: hace dos meses intenté quitarme la vida, pero la dosis no fue la correcta y... por algo sigo aquí”.

-Cuéntanos más de cómo fue...

“Como te conté, ya no vivo con mi papá, entonces estaba en mi casa en Cuernavaca y me tomé todas las pastillas y antidepresivos que había en una caja; me acosté, me puse una película y me sentí tranquilo, porque pensaba: ‘Ya voy a ver a mi mamá’, sentía hasta felicidad, decía: ‘Ya casi voy a abrazarla’, pero así como les contó Paula cuando ella intentó lo mismo, yo creo que ella también me salvó a mí, en ese momento veía a mi mamá que me decía: ‘No te rindas, abre los ojos’”.

-¿Y qué pasó?

“Ya le había escrito a mis amigos para despedirme y comenzaron a llamarme. Al principio no reaccionaba por tantas pastillas que había tomado, pero después sentí fuerzas y les contesté que me perdonaran, que todo estaba bien”.

-¿Cómo saliste adelante de esto?

“No tengo ni idea, no vomité, ni fui al hospital, simplemente al día siguiente desperté con un cansancio terrible que se me fue quitando conforme pasó el día”.

-Hoy, ¿cómo te siente por eso?

“Ya me di cuenta de que tengo que seguir peleando, que tengo mucho por delante”.

-¿Has tomado terapia?

“Toda la vida he ido a terapia, diez psiquiatras, ocho psicólogos, he tomado antidepresivos, pero la verdad es algo que no me ha funcionado; yo prefiero escribir mis sentimientos para desahogarme”.

-¿Sigues tomando antidepresivos?

“Los empecé a tomar a los 16 años y me hicieron bastante bien, me convertí en una persona feliz, productiva, pero hace varios meses que dejé de tomarlos, porque ya no me ha alcanzado el dinero para comprarlos, aunque curiosamente ya no me gustaría retomarlos, porque ahorita me he sentido bien”.

-¿Hoy estás más involucrado en resolver todo lo de la herencia?

“Sí, a raíz de que cumplí los 18 años, estoy muy pegado al caso. Voy seguido a la CDMX para checar todo lo del papeleo, lo que tiene que ver con mi hermana Paula y conmigo. Es desgastante el ir y venir, pero es necesario”.

-Ojalá todo se solucione pronto...

“Sí, hoy ya me siento mejor, y sobre la herencia, han pasado dieciocho años y lo único que quiero es justicia, que me den la herencia que me dejó mi mamá, porque todos estos años ha estado atorado todo”, concluyó.

Desde la muerte de Mariana, María vivió con Talina y veía esporádicamente a su papá, Ariel López Padilla. Se supo que en 2015, la joven cobró un seguro de vida que dejó su mamá a su nombre y que ella le prometió a sus hermanos que lo compartiría con ellos, pero según palabras de José Emilio y Paula, esto jamás lo hizo.

También, Paula Levy nos reveló que está alejada de María, por la herencia

Al igual que su hermano menor, Paula Levy, de 21 años, también ha pasado por momentos difíciles tras la triste pérdida de su mamá; y ahora que ambos son mayores de edad y están comenzando una vida independientes, quieren que se cumpla la voluntad de su mamá, quien les dejó una herencia que, lamentablemente, ni ella, ni José Emilio han podido cobrar hasta la fecha.

Sobre este asunto, platicamos con ella y nos reiteró que quizá estos retrasos sean consecuencia de algunas trabas puestas por María, de 27, su hermana mayor:

-Paula, ¿qué ha ocurrido con la herencia que les dejó tu mamá, a ti y a tus dos hermanos, María y José Emilio?

“Lleva diecisiete años en juicio, no nos ponemos de acuerdo: que si apela un lado, que si al otro no le parece, se han metido amparos, solo se han ido agregando dificultades. Yo no he recibido ni un solo peso”.

-¿Pero cuáles son las partes en que no se ponen de acuerdo?

“Entre mis hermanos y yo. Lo hemos intentado, pero no se ha logrado, y eso ha desgastado nuestra relación. La verdad es que eso es feo y fuerte”.

-El inconveniente era que tu hermano cumpliera los 18, y ya los tiene...

“No, yo debí haber recibido mi dinero cuando cumpliera 18, independientemente de él, pero como hay juicio, amparo, y como mi hermana María de alguna manera quiere hacer las cosas a su manera, por así decirlo, no avanza. Pero bueno, aunque es una bendición que mi mamá nos haya dejado ese dinero, yo no estoy clavada de que a fuerza debo cobrar la herencia. No es un dinero que yo trabajé, ni gané, y mejor me voy a esforzar en trabajar y ganar el mío propio, y construir mi propio todo”.

-Pero es injusto que pases apuros, cuando tu mamá decidió algo...

“Obviamente sí voy a exigir lo que me corresponde, pero tampoco voy a estar clavada de ‘hasta el último centavo’”.

-Tras la muerte de tu madre, se vendió una casa en Bosques de las Lomas que le pertenecía, ¿qué pasó con ese dinero?

“Yo en teoría pude haber recibido una parte de la herencia cuando cumplí 18 años, pero el dinero (de la venta de la casa) estaba en un cheque y metieron una deuda que se tenía que pagar a María de gastos de la casa, como mantenimiento. Ese dinero lo quitaron del cheque de María y ahora yo no puedo tocar el mío hasta que se resuelva eso”.

-¿María es quien ha puesto los principales obstáculos para que no se pueda repartir la herencia?

“Pues yo te puedo decir que María es la que ha puesto los principales obstáculos para que no se pueda repartir la herencia, pero si le preguntas a María, seguramente te dirá que soy yo, entonces es un poco de que no nos entendemos”.

-Antes, ustedes eran muy unidas, ¿pues qué pasó?

“Por los temas de la herencia nos dejamos de entender, como que hubieron muchas cositas que yo esperaba, porque eso es lo que ella me había dicho y no se cumplieron. Me desilusioné y me rompióun poco el corazón, porque son cosas que ella me decía, no es que yo me lo hubiera inventado, y yo las tenía en cuenta, pero más allá del dinero, quiero salvar nuestra relación. Si mi mamá viera todo esto, algo que le partiría definitivamente el alma, sería que estuviéramos separados por dinero”.

-Sabemos que María cobró un seguro de vida que dejó tu mamá, y aunque les prometió de ese dinero, no se los dio...

“Preferiría no hablar de ese tema”.

-¿Por qué crees que actúa así María, en cuanto a la herencia?

“Tal vez desde su perspectiva, ella cree que está haciendo lo mejor para nosotros, pero quizá no lo sea”.

-¿Qué razones te da?

“Ha ido cambiando con los años, primero decía que quería que estuviéramos más maduros para saber manejar y administrar el dinero; luego dejó de ser eso y se convirtió más en temas legales, que quería vender la casa de Cuernavaca en la que vivía mi papá. Entiendo su preocupación porque no malgastemos nuestra herencia, pero si yo cumplo 18 y todo ese dinero me lo quiero gastar en una ida a un casino, estoy en mi derecho, le guste o no a mi hermana. Yo esperaría que confiara más en mí de que haría un buen uso de ese dinero, pero aun así no es su tema”.

-Tu hermano José Emilio, ¿te apoya?

“Sí, él y yo estamos muy unidos”.

-¿Y tú en qué no estás de acuerdo con María?

“Son bastantes cosas, el seguro que mencionaste (que María cobró), una deuda que nos quiere cobrar, una justificación de gastos de la casa de Bosques (que se vendió). Pero bueno, espero que las cosas se arreglen”, finalizó.