José Manuel Figueroa habría condicionado su disculpa a Niurka por hablar de la paternidad de Juan Osorio

Niurka también aprovechó para irse con todo en contra de Marie Claire Harp.

Tras la disculpa que José Manuel Figueroa le pidió por hablar sobre la paternidad de Juan Osorio, Niurka Marcos destapa que el cantante le pidió que bajara los videos con las declaraciones en su contra para pedirle perdón.

En una entrevista en Todo para la Mujer, la llamada ‘Mujer Escándalo’ contó que un reportero cercano a Figueroa la contactó para que eliminara sus polémicos comentarios y, a cambio, el artista le ofrecería una disculpa pública.

“Me llamó, obviamente de parte de él, y me dijo que él quería que bajara los videos y que me iba a dar una disculpa mañana. Le dije ‘pues mañana los bajo’, y me dijo ¿y si te las da hoy?’, y le dije ‘al minuto que me la mande y yo la suba, lo intercambio’”, apuntó.

Frente a este panorama, resaltó que el arrepentimiento del prometido de Marie Claire la dejó muy satisfecha, ya que su único deseo era que se “tragara sus palabras”, pues sigue sin creer que su comentario sobre la paternidad de su hijo fuera producto de una “confusión”.

“Lo sabía, primero, porque estuvimos en la misma cama. Lo sabía porque estuvo en mi casa cuando fue por mí. Yo creo que fue el nacimiento más visto, publicado. La prensa se metió hasta en la sala de operaciones”, afirmó.

Asimismo, aclaró que las declaraciones del cantante no la afectaron, pero que sí le molestó que atacara a su familia con un “intento de bullying”.

“Él quiso ponerlo como un chiste sarcástico para joderme a mí, llevándose a mi bebé y a Juan entre las patas. Entonces ¿Qué culpa tiene mi bebé? ¿Qué culpa tiene Juan de que él falte al respeto a los tres? Con la pena, quien se lleva, se aguanta”, sostuvo.

Niurka sostiene que el comentario de José Manuel Figueroa sí fue malintencionado / Instagram: @niurka.oficial

Niurka tacha de pendej*s a Marie Claire y José Manuel Figueroa

En otros temas, Niurka afirmó que Marie Claire Harp no es bien vista por la gente debido a que grabó en el funeral de Julián Figueroa, por lo que no entiende el por qué José Manuel Figueroa la defiende.

“Te quisiste hacer el chistosito para defender a tu prometida, que también no está tan bien en la industria. Lo que hizo en el velorio del hijo de Maribel Guardia fue horrible y la gente se lo está reclamando. Entonces los dos están bien pendej*s”, aseveró.

Hasta el momento, Marie Claire o José Manuel Figueroa no se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de Niurka, por lo que se espera que pronto den algún comentario.

José Manuel Figueroa no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Niurka / Instagram: @josemanfigueroa / @julian_f.f

