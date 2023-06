Niurka explota contra José Manuel Figueroa tras poner en duda la paternidad de Juan Osorio; él se disculpa

Niurka se fue con todo contra José Manuel Figueroa tras poner en duda quién es el padre de su hijo, Emilio Osorio, e hizo fuertes declaraciones de cuando ella y el cantante tuvieron intimidad.

La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar, y no solo por las acciones de los participantes dentro del reality, sino que fuera del programa los familiares de los famosos han protagonizado fuertes polémicas.

Tal fue el caso de José Manuel Figueroa, quien es pareja de Marie Clair Harp, última eliminada del reality ya antes mencionado, y Niurka Marcos, madre de Emilio Osorio.

Si bien, todo comenzó cuando el hijo de Joan Sebastian fue cuestionado, en un encuentro con la prensa, sobre la salida de de su también prometida de LCDLFM , a lo que José Manuel no tuvo más respuesta que revivir los rumores de que presuntamente Bobby Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio.

José Manuel Figueroa hace unas semanas se comprometió con Marie Claire Harp / Instagram: @josemanfigueroa

“Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio (…) ¿Qué no es el hijo de Bobby Larios? Estoy preguntando porque no sé; corten eso por favor. Pregunto porque no sabía. Es mi ignorancia. Castíguenme a mí. Es mi ignorancia. Un abrazo a Juan Osorio”, fueron las palabras del también actor.

Emilio Osorio es un actor mexicano conocido por ser hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio. / Instagram: @emilio.marcos

Niurka se va con todo a José Manuel Figueroa

Por su parte, ‘La mujer escándalo’ no se quedó callada y reaccionó rápidamente a las declaraciones de la pareja de Marie Claire, de modo que defendió contundentemente a su hijo, Emilio.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio cog**?, porque no me encontrabas el clít*ris. Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mi*rda”, indicó la vedette.

Así lo dijo Niurka:

Y agregó: “¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurriera decir una mam** yo iba a abrir el hocico”.

Pero eso no fue todo, ya que Niurka dejó claro que el verdadero padre de Emilio es Juan Osorio.

“Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido en ‘Velo de novia’, y su papá sabe quién es su hijo, pero tú no sabes donde metes el pi**, estúpido. Por eso estás con la pende** esa que no tiene cerebro igual que tú”, concluyó.

El joven es fruto del amor de Niurka Marcos y Juan Osorio. / Archivo

José Manuel Figueroa le pide disculpas a Niurka Marcos

Luego de diversos dimes y diretes, José Manuel Figueroa no quiso entrar en más polémica, ya que rápidamente le pidió disculpas a Marcos.

“Hola, Niurka. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Te mando un saludo. Este video es más que nada para ofrecerte una disculpa, que ya lo hice, por supuesto ante las cámaras. Se armó un relajo ahí. Me preguntaron, y por la ignorancia yo no sabía. Discúlpame, de verdad”, aseveró José Manuel.

Así lo dijo José Manuel Figueroa:

Y concluyó: “Reiteró de nuevo, a ti, a Juan Osorio, a Emilio, la disculpa grande, de verdad. Porque fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos (…) Yo supe y sabía que la había hipe-regado y pedí por favor que lo borraran y extendí mis disculpas ante las cámaras”.

Sin más, Niurka solo procedió a compartir en su perfil de Instagram estas disculpas, aunque usuarios no dejaron pasar ente momento y aplaudieron la reacción de la también actriz cubana.