Muere famoso cantante, integrante de Grupo Sin Fronteras, tras luchar contra enfermedad: ¡así lo despidieron!

La muerte de un reconocido integrante de Grupo Sin Fronteras, quien murió la noche del miércoles 14 de enero tras enfrentar serios problemas de salud, ha generado tristeza y consternación. La noticia causó una profunda conmoción en la industria musical, especialmente en el género del merengue.

¿Qué integrante del Grupo Sin Fronteras murió recientemente?

En las últimas horas se confirmó la muerte de Reymon Durán, vocalista de Grupo Sin Fronteras , agrupación que logró consolidarse en fechas recientes. El fallecimiento ocurrió el miércoles 14 de enero, luego de que el intérprete enfrentara durante semanas un delicado estado de salud.

La noticia fue confirmada públicamente por el reconocido merenguero y director de orquesta Wilfrido Vargas, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de nostalgia y reconocimiento. Con una fotografía del cantante, Vargas expresó el profundo pesar que dejó la partida de quien fuera su colaborador y exintegrante de su orquesta, resaltando no solo su talento artístico, sino también su calidad humana.

“ Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical, pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros ”, escribió Vargas.

¿De qué murió Reymon Durán, vocalista de Grupo Sin Fronteras?

De acuerdo con medios dominicanos, el cantante perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrentó por varios meses. Aunque su estado de salud se había deteriorado en las últimas semanas, su fallecimiento tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes aún esperaban noticias alentadoras.

En sus redes sociales oficiales, Durán había compartido una imagen en la que mostraba un GoFundMe, una página en la que solicitaba donaciones para poder solventar sus gastos contra el cáncer.

Varias personas se dieron cita en la dinámica, pero su muerte ha dejado tristes a fans, seguidores y colegas que fue cosechando el intérprete dominicano, a lo largo de su carrera en la música.

¿Cuál fue la trayectoria de Reymon Durán?

Reymon Durán era originario de República Dominicana, país donde inició su carrera artística y desde donde logró proyectarse como una de las voces más reconocidas de Grupo Sin Fronteras.

Su talento llamó la atención del reconocido merenguero Wilfrido Vargas, con quien llegó a colaborar y formar parte de su orquesta en una etapa importante de su carrera, experiencia que contribuyó a su crecimiento profesional y artístico.

Su voz se convirtió en un sello distintivo del grupo, ganándose el reconocimiento de los seguidores del merengue y de la música tropical en general.

