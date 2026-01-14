Funeral de Yeison Jiménez: Filtran VIDEO del féretro abierto con el cuerpo del cantante ¡Momento desgarrador!

La muerte de Yeison Jiménez dejó conmovido al mundo de la música, a fans y seguidores a lo largo del planeta. Los homenajes se han hecho presentes en redes sociales y también por amigos y colegas. Ante esto, cientos de personas se han dado cita en el funeral para despedir al intérprete y, aunque el evento fue privado, ya circula un vídeo en el que se observa el féretro abierto donde descansa el cuerpo de Jiménez.

Hija de Yeison Jiménez sube video inédito del cantante / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante colombiano, Yeison Jiménez?

El artista colombiano, Yeison Jiménez, murió la tarde del 10 de enero luego de que el avión en el que se desplazaba hacia Medellín se accidentara en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. El cantante viajaba para cumplir un compromiso laboral, ya que tenía previsto presentarse en un concierto en Marinilla como parte de su gira artística.

De acuerdo con lo informado por Infobae Colombia, tras estrellarse contra el suelo, la aeronave se prendió en llamas, lo que generó una inmediata respuesta de los organismos de emergencia. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y llevar a cabo las labores correspondientes, confirmando posteriormente que no se registraron sobrevivientes.

Los reportes iniciales señalan que el siniestro se produjo pocos minutos después del inicio del despegue. De forma preliminar, se indicó que el avión habría perdido el control instantes antes de alcanzar la altitud necesaria para continuar el trayecto.

Yeison Jiménez murió en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el funeral y el féretro del cantante Yeison Jiménez?

En una primera parte, el martes 13 de enero llegó el cuerpo de Yeison Jiménez para su funeral (el cual se manejó de manera privada), para darle el último adiós tras morir en un trágico accidente.

Ante esto, en un reciente vídeo compartido por el periodista, Javier Ceriani, se muestran detalles del funeral, algunos de los presentes y el féretro que fue ocupado para la despedida al intérprete colombiano.

En la grabación se puede ver a un grupo musical, el cual, se encuentra en la parte de atrás de la caja que tenía el cuerpo de Jiménez, mientras interpretaban una canción. En dicho momento, el féretro se encontraba abierto y estaba acompañado de arreglos florales.

¿Qué pasará con el cuerpo de Yeison Jiménez tras finalizar su funeral?

Tras finalizar el homenaje realizado en el Movistar Arena, los restos del cantante colombiano, Yeison Jiménez, serán llevados al cementerio Jardines del Recuerdo, situado en Bogotá, donde recibirá sepultura de forma permanente.

Un aspecto que ha generado gran emoción entre sus seguidores es que, de acuerdo con la información disponible, el artista será enterrado junto a Óscar Marín, su representante y amigo cercano, quien también falleció en el accidente aéreo.

