Yeison Jiménez: Jessi Uribe rompe en llanto en su último adiós al cantante ¿pudo evitar la tragedia?

La música popular colombiana está de luto. La inesperada muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes del género, no solo paralizó a sus seguidores, sino que abrió una herida profunda entre colegas y amigos cercanos. El accidente aéreo que le arrebató la vida el pasado 10 de enero dejó más preguntas que respuestas y una sensación inquietante: el propio cantante había hablado, tiempo atrás, de sueños donde veía su muerte ligada a un avión.

Mientras las autoridades confirmaban el fallecimiento del artista y de los otros ocupantes de la aeronave, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, teorías y homenajes. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ocurrió sobre el escenario: Jessi Uribe, amigo y colega del cantanten, visiblemente devastado, rompió en llanto durante un concierto al despedirse de su amigo con una canción que hoy cobra un significado escalofriante.

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Qué le pasó realmente a Yeison Jiménez y cómo ocurrió el accidente aéreo en Colombia?

El accidente que provocó la muerte del cantante Yeison Jiménez ocurrió en Boyacá, Colombia. El cantante se trasladaba en una aeronave pequeña cuando, apenas segundos después de iniciar la maniobra de despegue, algo salió mal.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios colombianos, el avión presuntamente perdió el control al no alcanzar la altura necesaria para continuar el vuelo. El impacto contra tierra fue inmediato y devastador. Tras el choque, la aeronave se incendió, lo que complicó aún más las labores de rescate.

Mensaje de la familia de Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó oficialmente la tragedia mediante un comunicado en el que señaló:

Ministerio de Transporte de Colombia “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”.

La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, quienes aún esperaban un milagro. Sin embargo, no hubo sobrevivientes.

¿Yeison Jiménez predijo su muerte? Los sueños que hoy parecen una advertencia

Uno de los aspectos más inquietantes de esta tragedia es que Yeison Jiménez habló públicamente de sueños recurrentes relacionados con su muerte en un avión. Lo hizo en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, donde compartió una experiencia que hoy resulta escalofriante.

En ese testimonio, el cantante relató que soñaba con frecuencia que un piloto le pedía revisar la aeronave antes de despegar. En una de esas escenas, el piloto le decía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”.

Yeison explicó que ese tipo de sueños se repitieron varias veces a lo largo de su vida y que, con el tiempo, comenzaron a adquirir un significado más profundo. En la última ocasión, la muerte apareció de manera directa dentro del sueño, lo que lo llevó a reflexionar seriamente sobre su destino.

Fue entonces cuando pronunció una frase que hoy estremece a todos: “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”.

Tras su fallecimiento, estas palabras resuenan como una premonición imposible de ignorar.

¿Cómo fue el desgarrador homenaje de Jessi Uribe a Yeison Jiménez que conmovió a todos?

El momento más emotivo ocurrió durante una reciente presentación de Jessi Uribe, uno de los amigos más cercanos de Yeison Jiménez. Sin previo aviso, el cantante decidió rendirle homenaje de la única forma que sabía hacerlo: cantando.

Uribe interpretó un tema que lanzó en colaboración con Luis Ángel ‘el Flaco’, canción que, según él mismo reveló, era una de las favoritas de Yeison y cuyo mensaje habla de una despedida dolorosa. Mientras avanzaba la interpretación, la voz se le quebró y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.

A pesar del llanto, Jessi continuó cantando como todo un profesional, provocando que el público también rompiera en llanto. Más tarde, compartió el momento en redes sociales y escribió una frase que tocó fibras profundas: “Sé que era una de tus canciones favoritas y no dejaré de pensar en ti cada vez que la cante con el corazón”.

El homenaje se volvió viral y muchos lo consideraron uno de los adioses más sinceros y desgarradores que se han visto recientemente en la música popular.

¿Quién es Jessi Uribe y por qué su despedida tuvo tanto impacto?

Jessi Uribe, cuyo nombre real es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, nació en Bucaramanga el 22 de marzo de 1987. Con una carrera sólida dentro de la música popular y ranchera, se ha convertido en una de las voces más potentes y reconocibles del género.

Saltó a la fama tras participar en concursos como Latin American idol, La voz colombia y A otro nivel, pero fue con el éxito “Dulce pecado” cuando se consolidó definitivamente, acumulando cientos de millones de reproducciones.

Ha sido nominado al Grammy anglo, liderado listas de Billboard y colaborado con figuras como Alejandro Fernández, Carín León y Joss Favela. Sin embargo, más allá de los premios, su vínculo personal con Yeison Jiménez fue lo que hizo que su homenaje resultara tan devastador y real.

¿Quién fue Yeison Jiménez y cuál fue su legado en la música popular colombiana?

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia. Desde niño mostró su pasión musical, participando en concursos desde los 7 años y componiendo sus primeras canciones a los 13.

Durante su adolescencia se mudó a Bogotá, donde trabajó largas jornadas en Corabastos para costear sus primeras grabaciones. En 2013 lanzó su primer álbum “Con el corazón” con temas como “Te deseo lo mejor”. A partir de allí creó más de 70 canciones, incluyendo éxitos como “Aventurero”, “Maldita traga” o “El desmadre”.

Su estilo característico, una fusión de música popular, ranchera y regional mexicana, lo llevó a llenar el Estadio El Campín de Bogotá en 2024, siendo el primer artista del género en lograrlo.

Yeison también brilló en televisión como jurado en “Yo me llamo”, de Caracol Televisión, donde ganó visibilidad y llegó a un nuevo público. Además, fue nominado en premios como Nuestra Tierra, Lo Nuestro y Premios Juventud, lo que reflejó su creciente impacto en la industria.

Estaba casado con Sonia Restrepo, con quien tuvo tres hijos. Mantenía a su familia lejos del foco mediático, pero era claro que su principal motivación y prioridad eran ellos.