Muere Yeison Jiménez: Así llegó la carroza fúnebre con el cuerpo del cantante al Movistar Arena para homenaje

Tras la muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, se filtró el video de la carroza fúnebre con el cuerpo del cantante colombiano entrando a la arena donde miles le darán el último adiós. El homenaje será gratuito, pero ojo: hay alerta por boletos falsos. Aquí te dejamos fecha, hora, lugar, logística y el plan de sepultura del cantante.

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo fue la llegada de la carroza fúnebre con el cuerpo de Yeison Jiménez al homenaje público?

El video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que la carroza fúnebre con los restos del cantante Yeison Jiménez arriba al recinto donde se llevará a cabo el homenaje póstumo. Las imágenes fueron grabadas por asistentes y difundidas rápidamente en Internet.

Aunque la familia pidió respeto y discreción, el interés del público ha sido inevitable. Desde tempranas horas, seguidores comenzaron a congregarse en los alrededores, portando pancartas, fotografías y camisetas con el rostro del cantante, mientras sonaban algunas de sus canciones más emblemáticas.

De acuerdo con información confirmada por Noticias Caracol, el cuerpo del artista permanecía en una funeraria de Capillas de la Fe, en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, antes de ser trasladado al recinto donde se realizará la ceremonia pública. Las autoridades acompañaron el recorrido para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

¿Cuándo y dónde será el funeral y homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

La familia y el representante del cantante confirmaron que el homenaje público y último adiós a Yeison Jiménez se llevará a cabo en uno de los recintos más importantes de Colombia, permitiendo que su fanaticada pueda despedirse como él lo merecía.

Lugar: Movistar Arena de Bogotá

Movistar Arena de Bogotá Fecha: Martes 13 de enero de 2026

Martes 13 de enero de 2026 Hora: A partir de las 10:00 de la mañana

A partir de las 10:00 de la mañana Acceso: Abierto al público y completamente gratuito

Uno de los puntos más relevantes del comunicado oficial fue la advertencia por intentos de fraude. La familia fue clara al señalar que no existe venta de boletos ni intermediarios autorizados, luego de que se detectaran personas intentando lucrar con entradas falsas.

“No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados”, recalcaron en el mensaje difundido por los canales oficiales.

Además, se informó que los detalles de ingreso y logística se darán a conocer únicamente a través de medios oficiales, por lo que se pidió a los seguidores mantenerse atentos y no caer en engaños.

¿Dónde será sepultado Yeison Jiménez tras la ceremonia de despedida?

Una vez concluido el homenaje en el Movistar Arena, el cuerpo de Yeison Jiménez será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde descansará de manera definitiva.

Un detalle que ha conmovido profundamente a los seguidores es que, según las mismas fuentes, el cantante será sepultado junto a Óscar Marín, su mánager y amigo cercano, quien también perdió la vida en el accidente aéreo.