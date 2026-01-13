Muerte de Yeison Jiménez: Sale a la luz supuesto romance secreto con una modelo: publica conversaciones

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en la industria musical. Mientras el país aún asimilaba la noticia y se multiplicaban los mensajes de despedida, en redes sociales comenzó a surgir una polémica inesperada relacionada con la vida personal del artista.

Te puede interesar: ¿Murió Édgar Vivar? Programa Hoy aclara en vivo los rumores falsos que alarmaron a sus fans

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Quién es Camila Galviz y por qué la vinculan con Yeison Jiménez?

Camila Galviz es una modelo, actriz e influencer que en los últimos días ha ocupado un lugar destacado en las conversaciones digitales tras la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Su nombre se viralizó luego de que compartiera en Instagram contenido relacionado con el artista, incluyendo fotografías juntos y capturas de supuestas conversaciones privadas que muchos usuarios interpretaron como señales de una relación cercana entre ambos.

Antes de este episodio, Galviz no era una figura ampliamente conocida a nivel internacional, aunque mantenía presencia en redes sociales como influencer y creadora de contenido, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Tras las publicaciones vinculadas a Jiménez, su perfil comenzó a ser relacionado con la polémica por parte de medios y plataformas digitales, que la mencionan como la presunta “amante” del cantante, un calificativo que ella ha negado.

Te puede interesar: ¡La comediante Mara Escalante está de luto! Mario Cid, su papá, muere, el fin de una vida en el cine mexicano

Camila Galviz / Facebook: Camila Galviz

¿Qué mensajes publicó Camila Galviz sobre Yeison Jiménez?

Camila Galviz en sus redes sociales publicó en su cuenta de Instagram una selfie junto al artista acompañada del mensaje “No lo creo”, seguido de emojis de corazones rotos, después de la muerte de Yeison Jiménez, posteriormente, la modelo, compartió una captura de pantalla de lo que describió como una conversación privada con el intérprete, en la que él la saludaba con frases como “Cómo estás preciosa, buenos días” y se refería a ella como “la mujer más hermosa”. Además, añadió el texto “Hoy tu último mensaje”, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una señal de cercanía reciente entre ambos.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa por la cercanía mostrada en los mensajes, otros cuestionaron el momento en que se hicieron públicas las publicaciones, considerando que coincidían con el luto de la familia y seguidores del cantante.

Tras el revuelo, Camila Galviz publicó una nueva historia en la que negó cualquier relación sentimental con Yeison Jiménez. En ese mensaje aseguró que entre ambos existía una amistad de muchos años y que sus publicaciones respondían únicamente a un recuerdo personal tras la pérdida.

“Yeison para mí fue una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y puse el último recuerdo como muchos lo han hecho” Camila Galviz

A pesar de esta aclaración, la conversación digital continuó. Algunos internautas mantuvieron la hipótesis de un vínculo amoroso, mientras otros se centraron en debatir sobre los límites de compartir conversaciones privadas de una figura pública tras su fallecimiento. En paralelo, Galviz denunció estar recibiendo acoso digital y ataques en sus perfiles.

Te puede interesar: Influencer muere a los 19 años tras lucha contra el cáncer; deja huérfano a un bebé de un año

¿Quiénes más cuestionaron la relación entre Camila Galviz y Yeison Jiménez?

La polémica escaló cuando el cantante urbano Markiller intervino públicamente en el tema. Desde sus redes sociales, cuestionó de manera directa a Camila Galviz y calificó sus publicaciones como una falta de respeto hacia la familia de Yeison Jiménez. En sus mensajes, el artista aseguró que la modelo buscaba notoriedad mediática y la vinculó con situaciones pasadas relacionadas con otros cantantes, como Kevin Roldán.

Markiller afirmó que Galviz tenía un patrón de acercarse a artistas para ganar visibilidad en redes sociales y aseguró que ya había ocurrido algo similar en el pasado. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas y generaron nuevas reacciones entre los usuarios, intensificando el debate.

Ante las acusaciones, Camila Galviz respondió también a través de redes sociales. En su réplica negó conocer personalmente a Markiller y desmintió las versiones que él difundió. Afirmó que las declaraciones eran falsas y que él aprovechaba el tema para sumarse a la polémica del momento.

Hasta ahora, el entorno familiar de Yeison Jiménez no ha emitido comunicados ni declaraciones públicas sobre este asunto. Mientras tanto, las plataformas digitales continúan siendo el principal escenario donde se desarrollan las discusiones y teorías alrededor de las publicaciones de Galviz y su relación con el cantante.

Te puede interesar: Asesinan a influencer y transportista mexicano, que habría presagiado su muerte con mensaje horas antes