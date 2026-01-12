¿Murió Édgar Vivar? Programa Hoy aclara en vivo los rumores falsos que alarmaron a sus fans

El nombre de Édgar Vivar, actor de Vecinos y figura histórica de la televisión mexicana, se apoderó de las redes sociales en las últimas horas. La razón fue un rumor viral que aseguraba que el primer actor había muerto a los 77 años, provocando confusión, preocupación y una avalancha de mensajes de despedida por parte de sus seguidores.

La información, que comenzó a circular sin fuente clara, creció con rapidez hasta obligar al programa Hoy a tocar el tema en plena transmisión en vivo. Fue ahí donde el propio Édgar Vivar desmintió categóricamente la noticia falsa de su muerte, dejando claro que se trató de una noticia fake más de las que suelen circular en Internet.

Mira: Édgar Vivar envía emotivo mensaje para Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ por los 11 años de su muerte

El actor Edgar VIvar dio vida al icónico Profesor Barriga en ‘El Chavo del 8'. / Facebook: Edgar Vivar

¿Murió Édgar Vivar, actor de Vecinos, como se dijo en redes sociales?

No. Édgar Vivar está vivo y en buen estado de salud, y fue él mismo quien salió a desmentir los rumores de su muerte. Durante una entrevista con el programa Hoy, el actor reaccionó con ironía ante la falsa información que lo daba por fallecido.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, dijo el actor, provocando risas en el foro.

El rumor sobre la muerte de Édgar Vivar no fue respaldado por ninguna fuente oficial, pero aun así se viralizó rápidamente, demostrando una vez más cómo las fake news sobre celebridades pueden generar alarma en cuestión de minutos.

Mira: Edgar Vivar reacciona al hate contra Florinda Meza, tras la serie de Roberto Gómez Bolaños; ¿la defiende?

Édgar Vivar / Instagram: varedg

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre las noticias falsas que anunciaban su muerte?

Durante la charla con Hoy, Édgar Vivar fue directo al hablar de cómo enfrenta este tipo de rumores. Contrario a lo que muchos pensarían, aseguró que no le molestan las notas falsas sobre su muerte y que prefiere verlas desde un ángulo positivo.

“No, no me molestan (esa clase de notas), por el contrario lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”. Édgar Vivar

¿Cuál es el estado de salud de Édgar Vivar a los 77 años de edad?

Uno de los puntos que más interés generó fue el estado de salud de Édgar Vivar, luego de que el rumor falso de su muerte hiciera pensar en una posible enfermedad grave. Sin embargo, el actor fue claro al asegurar que se encuentra bien, agradecido y con energía para seguir activo.

“¿Qué significa llegar a esta edad? Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando, mientras me permita el creador”, expresó. Lejos de un retiro definitivo, Édgar Vivar confirmó que continúa recibiendo invitaciones para participar en telenovelas y películas mexicanas, lo que demuestra que su carrera sigue vigente y que su nombre aún tiene peso en la industria del entretenimiento.

Actualmente, el actor sigue dando vida a ‘Hipólito Menchaca’ en Vecinos, personaje que se ha ganado el cariño del público y que lo mantiene presente en la televisión abierta, conectando con nuevas generaciones de espectadores.

Mira: Florinda Meza señalada de homofobia por comentario sobre Édgar Vivar: “Amariconado”

Édgar Vivar desmiente su muerte

¿Quién es Édgar Vivar?

Édgar Vivar nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México y es considerado uno de los actores más queridos de la televisión latinoamericana. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, estudió medicina y llegó a ejercer como obstetra, una faceta poco conocida de su vida que suele sorprender a sus seguidores.

Su carrera artística despegó tras integrarse al elenco de el Chavo del 8, donde interpretó a personajes inolvidables como el Señor Barriga y Ñoño, convirtiéndose en una pieza clave del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Durante más de dos décadas, su trabajo marcó a millones de espectadores en México y América Latina.

Más allá de la comedia televisiva, Édgar Vivar logró reinventarse en cine, teatro y doblaje, prestando su voz en películas como ‘Ratatouille’ y ‘Mi villano favorito’, además de participar en producciones internacionales como ‘El orfanato’. Con más de 50 años de trayectoria, su legado sigue creciendo y su presencia continúa siendo sinónimo de talento y profesionalismo.