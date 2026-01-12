¡La comediante Mara Escalante está de luto! Mario Cid, su papá, muere, el fin de una vida en el cine mexicano

La actriz, comediante y productora Mara Escalante atraviesa un momento personal complicado tras la muerte de su padre, Mario Cid, ocurrida el fin de semana. Reconocido por su trayectoria en el entretenimiento mexicano por ser guionista y actor de la época del Cine de Oro, su muerte marca el cierre de una etapa ligada al mundo artístico, donde su trabajo y cercanía con colegas y familiares dejaron huella en la industria.

Mario Cid murió. / Foto: Redes sociales

Muere Mario Cid, papá de la actriz y comediante Mara Escalante y actor del Cine de Oro

Medios nacionales informaron que Mario Cid, padre de la actriz y productora Mara Escalante, falleció durante el fin de semana. La noticia fue confirmada en redes sociales por la ANDA.

Hasta el momento la actriz no ha compartido información ni dado ningún posicionamiento sobre la muerte de su padre.

Mario Cid. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Mario Cid, primer actor mexicano?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Mario Cid. La familia de Mara Escalante no ha dado detalles sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento, por lo que se mantiene en reserva esta información.

Mientras tanto, la noticia ha generado reacciones entre colegas y seguidores del ámbito artístico, quienes expresan su apoyo a la familia.

¿Quién fue Mario Cid, padre de Mara Escalante? Aquí te contamos. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Mario Cid actor del Cine de Oro y papá de la actriz Mara Escalante, ‘María de todos los Ángeles’?

Mario Cid, cuyo nombre completo era Mario Chávez García Cid, nació el 27 de junio de 1932 en Tampico, Tamaulipas. Reconocido en la industria del cine mexicano como actor y guionista, inició su carrera en 1957 con un papel no acreditado en Al compás del rock and roll. A lo largo de su trayectoria participó en diversas películas y desarrolló guiones que forman parte de la cinematografía nacional, destacando su trabajo en géneros variados, desde comedia hasta acción.

Su carrera se extendió por varias décadas, durante las cuales Cid dejó huella en producciones tanto frente a la cámara como detrás de ella. Además de sus actuaciones, escribió guiones para filmes como El vuelo de la muerte (1991), El Judas en la frontera (1989) y Esta y l’otra con un solo boleto (1983), consolidándose como una figura creativa dentro del cine mexicano.

A lo largo de su trayectoria, participó en numerosas películas, entre las más destacadas se encuentran:



Al compás del rock and roll (1957)

Locos peligrosos (1957)

El águila negra en la ley de los fuertes (1958)

Refifi entre las mujeres (1958)

Santo contra el cerebro diabólico (1961)

Un gallo con espolones (1964)

El tigre de Santa Julia (1974)

Tres de presidio (1980)

Pedro Navaja (1984)

Ahí te encargo a mi mamá (2021)

Estas producciones reflejan su participación constante en el cine mexicano y su contribución como actor y guionista a lo largo de más de seis décadas.

