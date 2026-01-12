Asesinan a influencer y transportista mexicano, que habría presagiado su muerte con mensaje horas antes

Hace algunas semanas, el influencer conocido como Gerardo Moya “el Jerry”, fue asesinado, víctima de un ataque armado. El hecho generó consternación en el mundo digital.

Ahora, el asesinato influencer y transportista mexicano, ha dejado consternada a la comunidad digital, donde él reunía a miles de seguidores en redes sociales. Conocido por compartir su vida y su trabajo en la carretera, fue abatido a balaz*s el pasado sábado 10 de enero, mientras se encontraba dentro de su camión de reparto. Las investigaciones han iniciado, pero la tragedia ha desatado una ola de reacciones tanto entre sus seguidores como entre los colegas del transporte. ¿Qué se sabe de su muerte?

¿Qué influencer y transportista mexicano, fue asesinado recientemente?

Chakin Valadez, reconocido creador de contenido mexicano, quien también laboraba como transportista, fue asesinado el sábado 10 de enero, antes de las 7 de la mañana, según reportes.

Antes de su muerte, Chakin había compartido un post en Instagram que, ahora, cobra un trágico significado. En sus palabras:

Este viaje parece ser el último quizá, pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Chakin Valadez

Sus seguidores, tras el lamentable hecho, interpretaron este mensaje como una despedida, una señal de que su intuición le había dicho que algo no andaba bien, pero solo son especulaciones.

¿Cómo fue asesinado el influencer mexicano, “Chakin” Valadez?

Según reportes, “Chakin” Valadez estaba en su camión Isuzu blanco, una unidad utilizada tanto para su trabajo como para grabar contenido para sus redes sociales. Esa mañana, poco antes de las 7:00 horas, la violencia tocó su puerta de manera brutal.

Los vecinos del fraccionamiento San Borja escucharon varias detonaciones de arma de fuego y dieron aviso inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja encontraron a Valadez sin vida dentro del vehículo, con varios disparos, principalmente en el parabrisas y en el lado del conductor.

La escena fue acordonada por agentes de la policía municipal y estatal para realizar las diligencias pertinentes, mientras la Fiscalía General del Estado de Baja California iniciaba la investigación del homicidio. A pesar de las evidencias, aún no se ha esclarecido el móvil del crimen, y no se han realizado detenciones.

¿Quién fue y que contenido hacía “Chakin” Valadez en redes sociales?

Isaac Efraín Valadez, conocido como “Chakin” en el mundo de las redes, no solo era un simple influencer. Originario de Baja California Sur y residente de San Quintín, Chakin había logrado construir una base sólida de seguidores a través de sus videos de la vida cotidiana de un transportista.

Compartía con sus más de 163,000 seguidores de Facebook, sus trayectos entre Santa Rosalía y Ensenada, sus reflexiones sobre la vida diaria, consejos de seguridad vial y anécdotas personales.

En su perfil de Instagram, Valadez se describía como “ soy una persona común, con aventuras diarias de la vida real, transparente y original. ”

