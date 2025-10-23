Famoso influencer cuenta terrorífica experiencia de un intento de asesinato: “Cuídense muchísimo”

La muerte de Fede Dorcaz sigue dejando una estela de miedo entre los creadores de contenido. Fede, cantante argentino e influencer fue atacado a tiros el 9 de octubre de 2025 mientras conducía por el Periférico en Ciudad de México, y aunque los agresores no robaron nada, el hecho ha sido interpretado como presunto un ataque directo. Desde entonces, varios influencers han comenzado a compartir sus propias experiencias con la violencia urbana y uno de los testimonios más impactantes es el de Bastian Delfin.

A través de sus redes sociales, el tiktoker reveló que fue testigo de un intento de asesinato a plena luz del día en una avenida de la capital mexicana. Su relato, cargado de miedo y reflexión, se ha viralizado entre sus seguidores.

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué reveló Bastian Delfín sobre el intento de asesinato que presenció?

Bastian Delfín el creador de contenido, conocido por sus videos en TikTok, compartió un video en el que relató una experiencia que lo dejó marcado. “Ya no estamos a salvo en ningún lado”, dijo al inicio del clip, visiblemente afectado. Según su testimonio, el hecho ocurrió hace unas semanas, alrededor de las cinco de la tarde, mientras viajaba en un transporte de aplicación.

“Les voy a contar una experiencia que no había querido contar, pero creo que es el momento de hacerlo. Esto con la intención de que cualquier persona que salga de su casa tenga mucho cuidado me tocó ver un intento de desvivir a alguien en pleno día” Bastian Delfín

Aunque no dio detalles específicos sobre la ubicación exacta, Bastian aseguró que lo que presenció fue un intento de asesinato. “Vi a una persona corriendo, tapándose la cabeza, a tan solo unos metros de mi coche. Mientras esta persona corría desesperada, apareció un hombre atrás de ella que llevaba una (hace una seña simulando un arma de fuego) en las manos.”

Bastian Delfin

¿Hubo heridos después del impactante episodio que presenció el influencer?

El influencer relató que, al ver la escena, decidió tirarse al suelo dentro del vehículo y rezar para que no le pasara nada. “Intentó darle en repetidas ocasiones a la persona que estaba corriendo, decidí tirarme al suelo y rogar que nada me pasara”, dijo.

El conductor del vehículo le confirmó que, afortunadamente, la persona que huía no recibió ningún impacto de bala. Sin embargo, el miedo y la tensión del momento dejaron una huella profunda en Bastian Delfin, quien decidió compartir su experiencia para alertar a sus seguidores.

“En cualquier lugar puede pasar algo así. Cuídense mucho, salgan acompañados, cuiden a sus amigos, cuiden a sus novias, a sus mamás, a sus hermanos pequeños, pero sobre todo, cuídense muchísimo ustedes”, concluyó.

En redes sociales, los seguidores de Bastian Delfin no se quedaron callados. Su testimonio abrió paso a un intenso debate.



“Crear psicosis no es una solución. En primer lugar, no sabes qué fue lo que pasó, si es un crimen pasional o personal. Si es así, ¿por qué tendríamos que cuidarnos?”

“Me parece perfecto que Bastian salga a hablar de este tema, no cualquiera se atreve.”

“Cuídense mucho todos, la vida siempre va primero. Si les dicen que les den el celular, dénselo. Es más importante la vida.”

@bastiandelfin Cuídense mucho cuando salgan a la calle en CDMX banda, los quiero ❤️ ♬ sonido original - Bastian Delfin

¿Quién es Bastian Delfín, influencer que presenció intento de asesinato?

Bastian Delfín es un influencer mexicano originario de Córdoba, Veracruz, conocido por su estilo de humor cotidiano y por conectar con la audiencia joven a través de TikTok, Instagram y YouTube. Tiene más de 3.7 millones de seguidores en TikTok y es copresentador del podcast “En buen pedo”, donde aborda temas sociales, relaciones y cultura mexicana con un tono relajado y auténtico.

Su contenido se caracteriza por anécdotas personales, expresiones faciales irónicas. Esta cercanía con su comunidad lo ha convertido en una figura influyente entre la generación Z y los millennials mexicanos.