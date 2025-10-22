Día de Muertos: Mariana Ávila quiere poner ofrenda a Fede Dorcaz, pero no puede: ¿por qué se lo impiden?

La muerte de Fede Dorcaz sigue generando conmoción en redes sociales y en el mundo del espectáculo. A tan solo unos días de su asesinato en la Ciudad de México, su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila, expresó públicamente su deseo de colocar una ofrenda por el Día de Muertos para honrar su memoria. Sin embargo, lo que parecía un gesto tierno y respetuoso se convirtió en una polémica inesperada: usuarios le explicaron que no puede hacerlo… al menos no este año.

¿Cómo murió Fede Dorcaz y qué se sabe de su asesinato?

La noche del 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz fue atacado a tiros mientras conducía su camioneta en la lateral del anillo Periférico. Según el periodista Carlos Jiménez, dos sujetos se acercaron al vehículo y abrieron fuego, posteriormente huyendo sin robar pertenencias, lo que sugiere que el ataque pudo ser premeditado.

Mariana Ávila ha dejado en claro que Dorcaz no tenía vínculos con actividades ilícitas, y desmintió los rumores que señalaban la presencia de otra mujer durante el crimen:

“Que Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia se planteó meterse en malos pasos. Él decía ‘prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen sea manchada’”. Mariana Ávila

¿Qué dijo Mariana Ávila sobre colocar una ofrenda de Día de Muertos a Fede Dorcaz?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, pidió apoyo a sus seguidores para rendir homenaje al cantante argentino con una ofrenda por Día de Muertos, tradición que ambos apreciaban.

Mariana Ávila “Quiero que me ayuden a saber cómo hacerle un altar a mi amorcito para el Día de Muertos. Es una tradición aquí en México y no sé hacerla, con él siempre dijimos que nos parecía hermoso como celebran este día y quiero que se sienta importante”

Sin embargo, los internautas le explicaron que los altares no se colocan para los recién fallecidos y que lo recomendable es esperar al menos un año.

Ante esto, la influencer respondió con gratitud: “Gracias a todos por sus comentarios, no sabía que había un tiempo para esto. Lo tomaré en cuenta, lo que más quiero y busco es que su alma esté feliz donde debe estar y no quiero interrumpir su viaje”.

¿Por qué Mariana Ávila no puede poner una ofrenda a Fede Dorcaz durante el primer Día de Muertos tras su muerte?

Aunque el gesto de Mariana Ávila fue bien recibido por muchos, la tradición mexicana del Día de Muertos tiene reglas muy específicas. Una de ellas indica que no se deben colocar ofrendas a personas que fallecieron recientemente, ya que sus almas aún se encuentran en tránsito hacia el Mictlán, el lugar de descanso final según la cosmovisión mexica.

Colocar una ofrenda antes de tiempo podría interrumpir ese viaje espiritual, provocando que el alma se pierda o no logre descansar en paz. Además, el primer año tras la muerte se considera un periodo de duelo, tanto para los vivos como para los muertos. Por eso, se recomienda esperar hasta el siguiente Día de Muertos para incluirlos en el altar.

Mariana, al conocer esta información, se mostró respetuosa y agradecida. “Lo tomaré en cuenta”, escribió, dejando claro que su intención no era romper con la tradición, sino honrar a Fede de la mejor manera posible.

¿Dónde descansan los restos de Fede Dorcaz tras su asesinato?

Después de varios días de homenajes en México, el cuerpo de Fede Dorcaz fue trasladado a Argentina. El martes 14 de octubre, familiares, amigos y colegas se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para despedirse del modelo. Mariana Ávila estuvo presente, visiblemente afectada.

El jueves 16 de octubre, los restos de Dorcaz fueron enviados en un vuelo con destino a Buenos Aires y, posteriormente, trasladados a Mar del Plata, su ciudad natal. Allí se llevó a cabo una ceremonia íntima, donde se le dio el último adiós.

Desde entonces, Mariana ha compartido en redes sociales recuerdos de su relación con Fede, mensajes de amor y fotografías que muestran la conexión profunda que tenían. La influencer continúa recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores, quienes han sido testigos de su dolor y de su lucha por mantener viva la memoria de su pareja.