Actriz de ‘Locura de amor’ se retiró de la televisión mexicana por enfermedad, ahora reaparece, así luce HOY

Durante los años 2000, Mariana Ávila fue considerada una de las actrices más bellas y talentosas de la televisión mexicana. Con una carrera sólida en la televisión mexicana, logró conquistar al público con su carisma y versatilidad. Sin embargo, su repentina desaparición de las pantallas generó múltiples dudas entre los fanáticos que crecieron viendo sus telenovelas.

Hoy, a sus 46 años, la actriz ha decidido mantenerse lejos del ojo público y enfocarse en su bienestar personal. Aunque su presencia en televisión disminuyó considerablemente, Mariana Ávila sigue siendo recordada con cariño por su trabajo en producciones que marcaron una época en la pantalla chica.

Mariana Ávila / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Mariana Ávila, la actriz que brilló en la televisión mexicana?

Mariana Ávila inició su carrera desde muy joven en el programa infantil El club de Gaby, donde mostró su gran talento para la actuación. Poco después, consiguió su primera oportunidad en telenovelas al participar en Retratos de familia, donde su desempeño llamó la atención de los productores de Televisa.

Con el paso de los años, su fama creció rápidamente gracias a su participación en proyectos como Rosalinda, Locura de amor, Carita de ángel, Clap, el lugar de tus sueños, Contra viento y marea, Querida enemiga y Camaleones. Estas producciones la consolidaron como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Además de su trabajo en telenovelas, Mariana Ávila incursionó en el cine con la trilogía de La primera noche, La segunda noche y La última noche, además de la película Cañitas. También participó en series y programas unitarios como Mujer, casos de la vida real, Lo que la gente cuenta, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Uno de los momentos más recordados en su trayectoria fue su participación en Big Brother VIP en 2004, donde mostró una faceta más personal que la acercó aún más a su público.

La primera noche / Captura de pantalla

¿Por qué Mariana Ávila se retiró de la televisión?

Tras años de éxito, la actriz decidió dar un paso atrás en su carrera. Su última participación en una telenovela fue Educando a Nina, transmitida por TV Azteca en 2018. De acuerdo con varios medios, su ausencia se debió a una complicada etapa personal relacionada con la depresión, motivo por el que optó por alejarse de la televisión para priorizar su salud emocional.

Durante este periodo, Mariana Ávila se mantuvo discreta en redes sociales, aunque sus seguidores continuaron pendientes de ella. A diferencia de otras figuras del medio, la actriz eligió llevar una vida más tranquila, lejos de los reflectores y los eventos públicos, enfocándose en su recuperación y bienestar.

Mariana Ávila / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Mariana Ávila?

Tras varios años alejada de las pantallas, Mariana Ávila sorprendió al reaparecer en 2023 como participante del reality show Hotel VIP, donde mostró una imagen renovada y una actitud más positiva. Además, retomó su faceta actoral con apariciones en las series Esta historia me suena y Rutas de la vida.

Su aparición más reciente no fue dentro de una telenovela, sino durante el evento del Teletón de Televisa, celebrado el pasado 11 de octubre, donde volvió a captar la atención del público. Actualmente, la actriz de 46 años se mantiene activa en redes sociales, donde comparte momentos personales y mantiene una comunicación cercana con sus seguidores. Su imagen ha cambiado con el paso del tiempo, mostrando una faceta más tranquila y madura, acorde con la nueva etapa que vive lejos de los reflectores.

