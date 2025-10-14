María Alicia Delgado: A sus 76 años “la Abuela” no se puede retirar; mantiene a su hijo sordo "¡está cañón!”

A sus 76, María Alicia Delgado ve lejos el retiro, pues se siente obligada a apoyar económicamente a su hijo sordo, de 28 años, para que termine su carrera universitaria y que siempre lleve consigo los aparatos auditivos que necesita para mejorar su calidad de vida. En 1997 nació Rafael con tan solo 5 meses y pocas esperanzas de vida. Hoy es un hombre hecho y derecho.

“Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”. María Alicia Delgado

Mira: Dos actrices mexicanas atentaron contra su vida y dejaron cartas inquietantes, esta es su trágica historia

¿Qué problemas de salud enfrentó el hijo de María Alicia Delgado y por qué ella no puede retirarse a sus 76 años?

Tras pasar 3 meses en terapia intensiva, Rafael fue operado del corazón y luego padeció hipertensión pulmonar. Para tratar este problema le administraron diuréticos, pero tomarlos por tanto tiempo le ocasionó sordera.

“No ha sido fácil ni para él ni para mí, pero mi hijo es un guerrero. Ha evolucionado mi muchacho”. María Alicia Delgado

En 2009, María Alicia se encontraba en la desesperada lucha por conseguir unos aparatos auditivos para él, e invitó a nuestros lectores a que la ayudaran. Logró recaudar 100 mil pesos. Hoy, 16 años después, la actriz, a quien vemos en la telenovela Monteverde y en el programa de comedia ¿Tú crees?, nos dio la gran noticia de que el joven ha superado todas las adversidades.

“Mi hijo no solo estudia, sino que ve de dónde ganar dinero. Ahorita se metió a trabajar de noche, en una taquería. Sale las 6 de la mañana”. María Alicia Delgado

La actriz ha hecho grandes sacrificios para que su retoño viva sin complicaciones: “Trae unos aparatos excelentes que tienen una súper potencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos”.

Lee: Julio César Chávez confiesa romances con actrices de TV y reaviva rumores con Salma Hayek: “No estaba tan feo”

Rafael fue un bebé prematuro y eso le trajo severas consecuencias en su salud.

¿Qué opina María Alicia Delgado de la novia de su hijo y porque la tiene “a disgusto”?

María Alicia se lleva muy bien con Rafael, aunque ahorita hay algo que la tiene a disgusto.

“Tiene una novia que no era lo que yo quería. También es sorda, pero no me llevo con ella. Es una cosa tremenda, ¡p1nch3 escuincla! No me gusta que le saque el dinero a mi hijo”. María Alicia Delgado

No deja de manifestar su satisfacción por los logros del joven. “Estoy muy orgullosa de él y él de sí mismo, porque además ayuda bastante a sus compañeros que no traen aparatos y no hablan. Rafael les sirve de traductor. Está en una escuela tanto para chicos con audición normal como para sordos. Ya viene la graduación y será un descanso en lo económico”, concluyó.

Mira: TVNostalgía: ¿Qué ha sido de aquellos nuevos rostros que presentamos en 1995?

¿Quién es y cuál es la trayectoria de María Alicia Delgado?

Inició en la actuación cuando tenía 26 años, tras estudiar Sociología en la UNAM.

Se dio a conocer a principios de la década de los 80, en los programas Burbujas y El tesoro del saber.

En 1988 saltó a la popularidad con el programa ¡Anabel!

Ha sido parte de las telenovelas: Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, De que te quiero te quiero, La vecina y Médicos, línea de vida, entre otras.