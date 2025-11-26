Filtran video impactante del hallazgo sin vida de Gina Lima; así reaccionó su ex al encontrarla

La muerte de la actriz y modelo Gina Lima, de tan solo 23 años, continúa generando gran impacto entre sus seguidores y en la industria donde trabajaba. La joven fue localizada sin vida dentro del departamento que compartía con su ex pareja sentimental, Ivan Cezar Ronquillo, un modelo fitness de 24 años. Días después, él también murió, presuntamente al quitarse la vida, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Filipinas, país donde ocurrieron los hechos.

Ahora, un video inédito difundido en redes sociales ha reavivado la conversación alrededor del caso. La grabación fue compartida por el propio Ivan Cezar Ronquillo días antes de su muerte. El material, de apenas unos segundos y catalogado como de contenido sensible, causó fuerte conmoción entre usuarios, quienes reaccionaron al inesperado material que circula en Internet.

Gina Lima / Instagram / ginakinslim_

¿Quién era Gina Lima y de qué murió la joven actriz?

Gina Lima, de 23 años, era una actriz de cine y creadora de contenido que había ganado notoriedad en redes sociales por sus publicaciones de modelaje y estilo de vida. La joven vivía en Filipinas, donde desarrollaba gran parte de su carrera y mantenía una relación intermitente con Ivan Cezar Ronquillo.

De acuerdo con el reporte oficial, la actriz fue encontrada sin vida el domingo 16 de noviembre dentro de una habitación del departamento que compartía con Ivan. Las autoridades informaron que el cuerpo de Gina no presentaba lesiones visibles y que en el lugar había distintas sustancias cuya naturaleza está siendo analizada por los peritos.

Las autoridades filipinas señalaron que Ivan no era considerado sospechoso en la muerte de Gina, pues no había señales de violencia en el cuerpo de la actriz. Su fallecimiento continúa bajo investigación para determinar con certeza las causas que la llevaron a perder la vida a tan corta edad.

no se conocen las causas de la muerte de Gina Lima / Instagram/ ginakinslim_

¿Qué muestra el video filtrado de la muerte de Gina Lima?

Tras confirmarse el fallecimiento de Gina Lima, comenzó a circular un video compartido por Ivan Cezar Ronquillo. La grabación, de corta duración, muestra el instante en el que él encuentra a la actriz sin signos vitales. En el clip se observa a Ivan completamente desconsolado frente al cuerpo de la joven.

El video generó sorpresa entre sus seguidores y usuarios de redes sociales debido a lo reciente de los hechos y a la carga emocional que contiene. Aunque algunas personas expresaron que el material resultaba impactante, otros se limitaron a enviar mensajes de despedida y condolencias ante la muerte de la actriz.

La difusión del video se dio apenas días antes de que Ivan Cezar Ronquillo también muriera. Según reportaron las autoridades filipinas, el modelo se quitó la vida tres días después del fallecimiento de Gina. Su caso se está manejando como un hecho independiente, sin relación criminal directa con la muerte de la actriz.

Gina Lima y su novio / Facebook

¿Qué se sabe de la relación entre Gina Lima e Ivan Cezar Ronquillo?

A través de publicaciones en redes sociales, seguidores señalaron que el noviazgo entre Gina Lima e Ivan Cezar Ronquillo había terminado días antes de que ambos murieran. La pareja mantenía una relación intermitente y compartían el mismo departamento, donde ocurrirían los hechos que hoy se investigan.

Hasta el momento, medios filipinos han dado a conocer que las autoridades continúan recopilando información y analizando las sustancias encontradas en la habitación donde se halló el cuerpo de Gina. La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la causa exacta de su muerte.

La muerte de Gina Lima y la posterior de Ivan Cezar Ronquillo mantienen consternados a sus seguidores, quienes han inundado sus redes sociales con mensajes de despedida para ambos jóvenes.