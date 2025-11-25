¿Luis de Alba se despide? Estuvo al borde la muerte y ¡lanza revelación sobre su retiro de los escenarios!

El actor Luis de Alba (80 años) disfruta su participación en la obra “Perfume de Gardenia”, con la que realiza una gira por Estados Unidos, luego de haber tenido fuertes problemas de salud que lo llevaron al borde de la muerte.

¿Qué problemas de salud ha tenido Luis de Alba en los últimos años?

Luis de Alba sufrió varias caídas en 2021 por las que necesitó algunas cirugías para ponerle prótesis de cadera, fémur y cervicales.

Además, en 2024 padeció una arritmia cardiaca. Ahora regresa con más fuerzas que nunca trabajar y por el momento no tiene pensado retirarse de los escenarios.

“Afortunadamente estamos muy bien. Me ayudo con una andadera para caminar, pero en el escenario lo hago despacio. Cojeo un poquito, pero así canto, bailo, hago chistes. Solo al despertar hago mis fisioterapias y cuando hay alberca me meto por una hora. Todo lo que he vivido me ha hecho valorar más la vida y, si ahorita me toca irme, me voy feliz de la vida. Ya no pienso en lo que pasará mañana, simplemente disfruto lo que me gusta, que es la actuación”.

Luis de Alba disfruta el hoy tras sus problemas de salud. / Redes sociales

Luis de Alba se mantiene activo en los escenarios pese a problemas de salud

Luis de Alba asegura que no le preocupa el futuro, ya que tiene la manera de generar sus propios proyectos.

Luis de Alba declaró: “Tengo una exclusividad con una cadena importante de standup con 50 teatros. Yo solo les tengo que avisar que me programen algunas fechas y me las consiguen donde sea”.

Aparte, tiene una productora de cine junto con su amigo Adolfo Martínez Solares. “Le hablo a mi amigo productor para que me haga un personaje —de hecho, en enero va a hacer una película—, y me mete a ese proyecto. O inventan un papel especial. Eso me da vigencia en los medios”.

¿Qué dijo Luis de Alba sobre su retiro de los escenarios tras sus problemas de salud?

Luis de Alba dice que su vitalidad se la debe a su familia, quien lo motiva a seguir adelante, aunque ya cada uno de sus hijos está haciendo su vida.

“Me siento orgulloso de mi familia. Uno de mis hijos ya terminó su carrera de ingeniería industrial y se dedica a la IA. El otro está estudiando producción musical. Por eso, ahora ya estoy disfrutando de pura felicidad con mi mujer, Abigail Alfaro”.

Finalmente, el comediante nos comentó que no tiene entre sus planes el retiro de los escenarios, pues todavía tiene mucho que aportar, y que no le tiene miedo a la muerte.

Por ello, ya está listo para cuando le toque trascender de esta vida: “Todo ya está estipulado. Ellos no precisan que les deje nada en vida, tienen lo que necesitan.

