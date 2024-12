Luis de Alba hospitalizado de emergencia por complicaciones cardíacas: ¿Qué le pasó?

Recientemente, se reportó que Luis de Alba, actor mayormente conocido por interpretar al ‘Pirruris’, fue hospitalizado de emergencia a causa de problemas cardíacos, lo que causó mucha preocupación entre sus fanáticos.

De acuerdo con el reporte del programa ‘Chismorreo’, Abigail Alfaro, esposa del también cómico, comentó que Luis lleva una semana hospitalizado por una arritmia cardíaca, además de que le están checando los pulmones.

“Nos compartió que el comediante lleva casi una semana hospitalizado. Les recordamos que, desde hace algunos años. Luis tiene arritmia cardíaca y además le están checando los pulmones”, expresó una de las presentadoras.

Esta información fue confirmada por el fotógrafo e influencer Raúl Gutiérrez, quien, a través de redes sociales, le deseó lo mejor al cómico para su pronta recuperación.

Luis de Alba / Captura de pantalla

No te pierdas: Luis de Alba reaparece como el Pirrurris en TikTok y redes le ruegan su retiro

Luis de Alba: Internado por problemas cardiacos ¿Cuándo saldrá del hospital?

La presentadora de ‘Chismorreo’ mencionó que, según Abigail, el histrión estaba estable y, probablemente, saldrá del hospital este 11 de diciembre.

“Posiblemente, salga mañana (11 de diciembre). Según Abigail, no es nada grave. Desde aquí, le deseamos una recuperación total”, indicó.

Si bien todo apunta a que se está recuperando favorablemente, esta situación no dejó de generar preocupación entre sus más fervientes seguidores, quienes le desearon todo lo mejor para que pronto pueda estar en su casa.

Luis de Alba / Captura de pantalla

Checa: Luis de Alba reapareció tras sufrir un grave problema de salud

¿Qué le pasó a Luis de Alba? ¿Cuál es su estado de salud?

En septiembre del 2021, Luis de Alba sufrió una aparatosa caída en un cuarto de Monterrey, provocándole una fractura de fémur. Tras el accidente, tuvo que someterse a una operación y posteriormente a una rehabilitación para recuperar la movilidad.

Tras esto, el comediante volvió a sufrir otro accidente en 2023. Se resbaló en el baño de su casa y sufrió varias heridas en el cuerpo, así como también un fuerte golpe en la cadera.

“Empecé a dar vueltas y me caí, sentí un golpazo mi cara, el ojo se me puso como canica. Por el golpe desperté a todos, y yo que no sabía dónde había caído, pero Dios es muy grande”, señaló en aquel momento.

Debido a esta situación, canceló varias funciones de teatro, pues su médico le recomendó reposo absoluto.

Luis de Alba / FB: Luis de Alba

¿Quién es Luis de Alba?

Luis de Alba, también conocido como ‘el Pirruris’, es un actor y comediante mexicano nacido el 7 de marzo de 1945, en Veracruz. Su debut en televisión fue en 1976, en la serie ‘El show de Eduardo II’.

A partir de allí, ha participado en diversos proyectos de cine y teatro, siendo ‘Juan Camaney en Acapulco’, ‘Destilando amor’, ‘La hora pico’ y ‘La escuelita VIP’ los más representativos. Hace poco, estuvo en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’.

A pesar de las complicaciones de salud a las que se ha enfrentado en los últimos años, el cómico ha confesado no tenerle miedo a la muerte. Incluso, llegó a admitir que, en su momento, llegó a hacer una apuesta con varios comediantes sobre “quién se iba primero”.

“Una apuesta de 50 mil pesos; ya la teníamos, nada más que ya se fueron algunos, pero ahí está nuestro fondo. (La apuesta) es de ver quien ‘se clava’ al último, ya nadamás quedamos 3", reveló hace algunos meses.

Mira: Los hijos menores de Luis de Alba ya incursionan en el medio artístico