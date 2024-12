Luis de Alba responde a los rumores sobre su hospitalización de emergencia

Hace una semana, Luis de Alba encendió las alarmas luego de que trascendió que fue hospitalizado de emergencia por complicaciones cardiacas.

A través del programa ‘Chismorreo’, una de las presentadoras dio a conocer que la esposa del también conocido como ‘el Pirruris’, Abigail Alfaro, les confirmó la información sobre su delicado estado de salud.

¿Qué le pasó al ‘Pirruris’?

El pasado 11 de diciembre, se dijo que Luis llevaba una semana hospitalizado por una arritmia cardíaca. Al día siguiente, el histrión habría sido dado de alta del nosocomio.

María Luisa Valdés Doria comentó en ‘X’ que el famoso se encontraba bien y el tema de su hospitalización no se debió a algo grave.

“Mi querido Luis De Alba ya salió del hospital… No fue nada grave, chequeos solamente… así está cenando después de salir del hospital”, dijo María.

Poco después, Abigail Alfaro habló para ‘De primera mano’ e indicó que Luis estuvo en el hospital, pero solo por un chequeo de rutina. Esto debido a sus problemas de salud.

“Luis estaba perfectamente bien de salud. Fue al hospital por un mero chequeo. Ya sabemos que, a nuestra edad, nos dan muchos achaques. Con Luis siempre he tenido cuidado y control. Entró al hospital para que le checaran (todo). Un ajuste de medicamentos. No está hospitalizado. Estamos en casa”, comentó Abigail.

Además, enfocó al comediante, quien habría usado oxígeno, lo que no le impidió enviar saludos al televidentes.

Luis de Alba habla de su estado de salud

En medio de todas las especulaciones sobre su estado de salud, ‘el Pirruris’ finalmente aclaró lo que sucedió con él los últimos días. ¿Estuvo grave?

A través de las cámaras de ‘Venga la alegría’, el comediante se dijo sorprendido por todo lo que se dijo de su supuesta hospitalización de emergencia. Reiteró que solo fue un chequeo de rutina.

“La doctora no me dejó ir, no porque tuviera algo malo, sino, para que, rutinariamente, me checaran el corazón, y la arritmia cardiaca y el hígado, y todas las mad... que traigo chuecas”, dijo Luis de Alba.

Eso no es todo, Luis de Alba compartió a las cámaras que fue víctima de la inteligencia artificial.

‘El Pirruris’ fue víctima de la Inteligencia artificial

Según el famoso, circuló un anuncio en el que usaron su imagen para promocionar un producto. Subrayó que este comercial es totalmente falso. Incluso, informó que actuaría legalmente para poner un alto a dicha situación.

“Veo que están anunciando un producto, una pomada para el dolor con mi imagen, diciendo esto es lo mejor que he probado. No lo pienses más. Todo el choro que avientan”, concluyó.

