Gina Lima, tras confirmar su muerte, reviven su último mensaje en redes sociales: ¿Qué significa?

La muerte de Gina Lima, modelo, creadora de contenido e influencer filipina de 23 años, ha generado una ola de conmoción que continúa creciendo conforme surgen nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon sus últimos días. Y aunque las autoridades aún investigan las causas exactas de su fallecimiento, una pieza clave de la conversación pública ha sido su última publicación en Instagram: un breve reel acompañado de un extraño mensaje. ¿Qué decía?

¿Cómo murió Gina Lima, famosa actriz de cine?

De acuerdo con el medio filipino Manila Standard, aún no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte de Gina Lima, de 23 años. Los reportes médico-legales indican que su deceso sigue bajo investigación y que será necesario esperar los resultados de los estudios de toxicología e histopatología para conocer con exactitud qué ocurrió.

El informe preliminar señala que la joven presentaba algunas lesiones externas que no ponían en riesgo su vida, además de líquido en los pulmones y un corazón congestionado. Estos elementos aportan información relevante para la indagatoria, pero no bastan para establecer una causa definitiva, motivo por el cual los especialistas solicitaron análisis adicionales que permitan aclarar o descartar posibles factores relacionados.

En el lugar donde fue encontrada también se recuperaron medicamentos y otras sustancias, las cuales fueron aseguradas por las autoridades para su evaluación. La policía investiga si estos elementos tuvieron alguna influencia en su estado o si simplemente estaban presentes sin vínculo directo con su muerte.

¿Cuál fue el último mensaje de Gina Lima, actriz que murió?

Gina Lima compartió un reel en el que portaba un bikini y hacía un baile que en poco tiempo alcanzó gran cantidad de likes. Lo que sorprendió a fans y seguidores fue una cosa en particular.

Un comentario, realizado por alguien que presuntamente ella conocía, le dijo “ kala mo di pagod ehhh ”, que según la traducción quiere decir "¿crees que no estoy cansada”, la cual es una expresión que se usa en Filipinas para dar a entender un sentimiento de “hartazgo” y “vulnerabilidad”.

Posteriormente, fue Gina Lima quien respondió ese comentario y dijo lo siguiente:

Di yan sha napapagod (eso no es lo que cansa). Gina Lima, vía comentario de X

Aunque en la cultura filipina puede usarse en tono de broma, molestia o simple cansancio cotidiano, muchos usuarios ya han especulado en torno a su muerte, más aún, tras las primeras indagatorias de las autoridades.

¿Qué pasó con el exnovio de Gina Lima tras ser hallada muerta la actriz?

Tres días después de la muerte de Gina, el 19 de noviembre, el periódico filipino Manila Standard informó que su expareja, Iván Cezar Ronquillo, había sido hallado sin vida en su domicilio. La policía local investiga el caso como un presunto suicidio por ahorcamiento, según los primeros reportes. El cuerpo fue descubierto por familiares, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Los parientes de Ronquillo señalaron que el joven venía sufriendo un intenso acoso y presión en redes sociales desde que se conoció el fallecimiento de Gina. No obstante, las autoridades filipinas enfatizaron que Ronquillo nunca fue considerado sospechoso en la muerte de la actriz y que su única relación con el caso fue haber facilitado el acceso al apartamento donde se encontró el cuerpo de ella.

Ambos decesos se investigan en causas separadas, aunque están conectados cronológica y contextualmente por la relación previa de la pareja. Hasta ahora, no se ha establecido ningún vínculo directo entre las dos muertes más allá de su historia personal conjunta.

