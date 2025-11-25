Se cumple la regla de tres en el espectáculo: mueren actriz, actor y cantante hoy, 24 de noviembre

Se cumplió la famosa “Regla de tres” en el mundo del espectáculo. Tres muertes repentinas sacudieron a México y Latinoamérica este lunes: una actriz, un actor y una cantante. La noticia ha dejado a fans y colegas en shock, pues se trata de figuras queridas en la televisión y la música.

Muere actor / Redes sociales

¿Qué es la regla de tres en el espectáculo y por qué causa tanto impacto?

La creencia popular conocida como la Regla de tres asegura que las muertes de celebridades ocurren en grupos de tres. Aunque se considera un mito urbano, cada vez que sucede, la conversación se enciende en redes sociales. Hoy, esta superstición volvió a cobrar fuerza tras confirmarse el fallecimiento de Gabriela Michel, Felipe Monroy y la cantante DELAROSA.

México y Latinoamérica están de luto. Las dos primeras pérdidas golpearon a la televisión mexicana: Gabriela Michel, actriz de doblaje y locutora reconocida, y Felipe Monroy, actor con trayectoria en la pantalla. La tercera tragedia ocurrió en Estados Unidos, donde la joven cantante DELAROSA fue asesinada en Los Ángeles.

Regla de tres / Pixabay

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres hoy, 24 de noviembre de 2025?

Gabriela Michel actriz y madre de Aislinn Derbez

Gabriela Michel fue una de las voces más reconocidas del doblaje en México, dando vida a personajes icónicos como Samantha Jones en Sex and the City, la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell y Maggie Wheeler en Juego de Gemelas. Su talento la convirtió en referente dentro de la industria, además de destacar como directora de escena en el programa En familia con Chabelo y ser la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad.

Este lunes se confirmó su muerte a los 65 años, noticia que reportó la cuenta de espectáculos “Chamonic”. Según la información compartida, Gabriela Michel habría muerto a las 7:00 a.m. en la Ciudad de México, presuntamente a consecuencia de un accidente doméstico. Hasta el momento, ni su hija Aislinn Derbez ni su esposo Jorge Alberto Aguilera han emitido declaraciones, y se espera que sea velada esta noche.

Desde joven, Gabriela estudió actuación y danza en Bellas Artes, donde conoció a Eugenio Derbez, con quien fundó la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel. A lo largo de su carrera formó a talentos como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal. Tras su separación de Derbez, se casó con Jorge Alberto Aguilera y tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara, consolidando una vida dedicada al arte y la familia.

Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral de su madre, la señora Gabriela Michel, tras muerte este lunes / Las estrellas, redes sociales y canva

¿Cómo se confirmó la muerte del actor Felipe Monroy y qué dijeron las primeras fuentes oficiales?

La noticia del fallecimiento de Felipe Monroy fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que publicó un mensaje en redes sociales:

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete, el actor Felipe Monroy. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”. ANDI

Aunque no se han revelado más detalles sobre las causas, colegas y seguidores han expresado su tristeza por la partida de este actor que dejó huella en la televisión mexicana.

¿Qué pasó con la cantante DELAROSA en Los Ángeles y por qué su caso generó preocupación?

La tercera tragedia ocurrió en Estados Unidos, donde la cantante latina María de la Rosa, conocida como DELAROSA, fue asesinada a tiros en Northridge, Los Ángeles. Según TMZ, la joven artista de 22 años fue víctima de una emboscada y murió en el hospital tras recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), testigos vieron a dos hombres correr hacia un vehículo estacionado y disparar repetidamente, alcanzando a tres personas que se encontraban dentro. DELAROSA fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció, mientras que las otras dos víctimas permanecen en estado crítico.

La cantante era conocida por su tema “No me llames”, lanzado en agosto, y su muerte ha conmocionado a la comunidad latina y a sus seguidores en redes sociales. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, y las autoridades continúan investigando el caso.