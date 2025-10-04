Tres muertes de grandes actores en una semana: Se cumplió la temida “regla de 3”

En la industria del entretenimiento existe una creencia popular que cada cierto tiempo vuelve a cobrar fuerza: la famosa “regla de 3”. Esta teoría sostiene que cuando un famoso muere, inevitablemente dos más partirán en los días siguientes. Aunque muchos la consideran una simple coincidencia, esta semana la televisión mexicana volvió a estremecerse con la noticia de tres muertes de grandes actores, generando todo tipo de reacciones en redes sociales y reviviendo la leyenda. ¿La sabías?

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres este octubre de 2025?

Carlos Arau - actor mexicano

El primero en engrosar esta lista fue Carlos Arau, actor de cine y televisión que dejó huella en Televisa. Su talento se plasmó en producciones emblemáticas como Vecinos, La Rosa de Guadalupe, Hospital el Paisa y Eternamente amándonos. También fue parte de La familia P. Luche y La madrastra, consolidando una carrera sólida dentro de la televisora de San Ángel.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la encargada de confirmar la noticia a través de un comunicado en Instagram:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en blanco y negro, símbolo tradicional de luto. Aunque la familia no compartió las causas de su muerte, su partida dejó un vacío en la industria y en la familia Arau, reconocida dentro del medio artístico por figuras como el músico Sergio Arau.

¿Quién fue Marina Lars, la actriz de “Como dice el dicho” que falleció esta semana?

El martes 30 de septiembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) sacudió al gremio al confirmar la muerte de la actriz de doblaje de riesgo Diana Marina López Lara, conocida como Marina Lars. A su corta edad, logró participar en proyectos relevantes de Televisa como:



Mujeres asesinas

Como dice el dicho

Quererlo todo

Esta historia me suena.

La ANDA compartió un mensaje de despedida: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”.

Su muerte tomó por sorpresa a amigos, familiares y seguidores, ya que la actriz se encontraba en plena etapa de crecimiento artístico. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, colegas del medio y fanáticos llenaron las redes sociales con mensajes de dolor y reconocimiento hacia su carrera. Su partida fue especialmente dolorosa, pues la industria rara vez pierde a talentos tan jóvenes y con tanto futuro por delante.

¿De qué murió Gustavo Cosaín, el actor de “Simplemente María”?

El tercero en partir fue Gustavo Cosaín, actor mexicano que se ganó el cariño del público por su trabajo en Simplemente María, donde compartió créditos con Victoria Ruffo, además de otras telenovelas como:



Ni contigo ni sin ti

El abuelo y yo y La culpa.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por la ANDI el pasado 3 de octubre con el siguiente mensaje:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”. ANDI

Aunque oficialmente no se informó la causa exacta de su muerte, el propio actor había compartido en 2021 que enfrentaba un diagnóstico de cáncer. A través de sus redes sociales mostró fotografías de su proceso médico, revelando cicatrices y un tumor cerca del hombro que se extendía hacia la espalda. En ese entonces agradeció el apoyo del público y expresó: