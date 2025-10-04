Julio César Chávez de luto: Enfrenta muerte de ser querido tras haber sido hospitalizado: “Te voy a extrañar”

Julio César Chávez vuelve a enfrentar un momento duro en su vida. Tras someterse a una cirugía de emergencia y en medio de los problemas legales de su primogénito, Julio César Jr., el boxeador enfrenta la muerte de un ser querido.

¿Quién es el ser querido de Julio César Chávez que murió?

A través de redes sociales, Julio César Chávez dio a conocer la muerte de Camilo, su querida mascota. El boxeador se dijo muy afectado por esta situación, ya que el animal lo acompañó en momentos difíciles de su vida.

Aunque no explicó las causas del deceso, todo parece indicar que se debió a su edad, ya que el perrito tenía 17 años. Julio señaló que Camilo fue una de sus principales motivaciones para rehabilitarse de las adicciones.

“Hoy se me fue mi Camilo, mi amigo más fiel. Me acompañó por casi 17 años que tengo limpio de adicciones. Cuando llegué a casa, él estaba ahí y se olvidó de todos los demás siempre conmigo. Te voy a extrañar. Siempre que llegaba de viaje, iba a verte y darte tu salchicha. Buen viaje, amigo”, escribió.

¿Cuándo murió el perro de Julio César Chávez?

En otra publicación, el boxeador Julio César Chávez compartió una foto de su perrito ‘usando’ uno de sus cinturones de campeonato, junto a un mensaje en el que deja ver lo dolido que se encuentra:

"¿A poco no estaba hermoso mi Camilo? Apenas hoy te fuiste y ya te extraño, mi amigo fiel. Siempre te voy a recordar cómo se quieren, qué bárbaro”, manifestó.

Tanto familiares, amigos y hasta celebridades cercanas de Julio no dudaron en lamentar lo ocurrido y se solidarizaron con él ante este momento tan difícil.

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez hoy, viernes 3 de octubre?

Hace algunos días, se dio a conocer que Julio César Chávez había sido hospitalizado por unos problemas en los riñones. En un video para redes sociales, Omar, hijo del boxeador, explicó que a su padre le detectaron piedras en los riñones.

Debido a ello, tenían que operarlo para prevenir problemas futuros. Tras esto, su esposa Myriam explicó que Julio ya estaba recuperándose perfectamente y agradeció el apoyo de sus fanáticos.

También mencionó que el exatleta deberá seguir un tratamiento para evitar que aparezcan nuevas piedras en el riñón. Aunque no especificó qué tipo de tratamiento tomará, reiteró que ya estaba mucho mejor.

“Nos sacó un susto, llegó a Culiacán a ver a su familia y le llegó un dolor muy intenso. Le detectaron una piedra en las vías urinarias y dicen que es muy doloroso, lo tuvieron que intervenir inmediatamente. Salió muy bien, fue muy rápido, sencillo, ya anda muy bien. Ya lo dieron de alta, está muy bien”, indicó.

