Esposa de Julio César Chávez revela el estado de salud del exboxeador tras ser hospitalizado de emergencia

Julio César Chávez, campeón mundial de boxeo, encendió las alarmas esta semana tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán, Sinaloa. El ex pugilista fue intervenido quirúrgicamente luego de presentar un dolor agudo que lo obligó a acudir a un hospital de la ciudad.

La noticia fue confirmada inicialmente por su hijo, Omar Chávez, quien a través de redes sociales aseguró que la operación había sido un éxito. Sin embargo, el hermetismo sobre el estado de salud del también analista deportivo creció, hasta que su esposa, Myriam Escobar, rompió el silencio.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Qué le pasó a Julio César Chávez y por qué lo operaron de emergencia?

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Julio César Chávez llegó a Culiacán para visitar a sus seres queridos cuando comenzó a experimentar un dolor intenso. Tras acudir al hospital, los médicos detectaron que el boxeador tenía una piedra en las vías urinarias, padecimiento que debía ser tratado de inmediato.

Myriam Escobar, esposa del expugilista, relató en entrevista con Ventaneando que el dolor fue tan fuerte que no había otra opción más que intervenirlo de emergencia.

“Nos sacó un susto, llegó a Culiacán a ver a su familia y le llegó un dolor muy intenso. Le detectaron una piedra en las vías urinarias y dicen que es muy doloroso, lo tuvieron que intervenir inmediatamente” Myriam Escobar

El procedimiento se realizó sin complicaciones y, según confirmaron los médicos, el campeón mexicano respondió favorablemente a la cirugía. Tras varias horas en observación, se mantuvo hospitalizado en el nosocomio de la capital sinaloense.

Julio César Chávez sufre la detención de su hijo, Julio César Jr. / IG: @ventaneandouno

#LoVisteEnVentaneando: Platicamos con la esposa de Julio Cesar Chávez, acerca del estado de salud del ex boxeador, después de la operación a la que fue sometido. 🏥 😰#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/8zHEYYmu9a — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 30, 2025

¿Qué dijo Myriam Escobar, esposa de Julio César Chávez, sobre el estado de salud del boxeador?

Myriam Escobar, esposa de Julio César Chávez, dio una actualización del estado de salud del exboxeador. Aseguró que salió bien de la intervención y que, incluso, ya recibió el alta médica. En la entrevista transmitida por ‘Ventaneando’, la esposa del analista deportivo destacó que, aunque el procedimiento fue doloroso, afortunadamente todo resultó rápido y exitoso.

“Salió muy bien, fue muy rápido, sencillo, ya anda muy bien. Ya lo dieron de alta, está muy bien” Myriam Escobar

La esposa de Chávez puntualizó que, aunque el susto fue grande, Julio César deberá seguir bajo tratamiento médico para evitar que vuelva a repetirse una situación similar. Por ahora, el boxeador se encuentra en reposo y en seguimiento con especialistas para garantizar su recuperación total.

Salud de Julio César Chávez / Redes sociales

¿Qué tratamiento debe seguir Julio César Chávez tras ser hospitalizado de emergencia?

Actualmente, Julio César Chávez se encuentra estable y recuperándose en casa tras ser dado de alta. De acuerdo con su esposa, el excampeón seguirá en tratamiento para prevenir nuevos problemas renales y mantener su estado físico bajo control. Sin embargo, se desconoce cuál es este, la familia no lo reveló.

El hijo del pugilista, Omar Chávez, fue de los primeros en tranquilizar a los fanáticos al publicar en Instagram que la operación fue un éxito y que su padre estaba en buenas manos. La noticia dio tranquilidad a miles de seguidores que, al enterarse de la hospitalización, expresaron su preocupación en redes sociales.

Cabe recordar que, a sus 63 años, Julio César Chávez continúa siendo una figura muy activa en el boxeo, ya que se desempeña como comentarista y analista en transmisiones deportivas, además de mantenerse cercano a los nuevos talentos del ring. Su estado de salud es seguido de cerca tanto por sus familiares como por los fanáticos que lo consideran una leyenda viva del deporte mexicano.

