Julio César Jr., tras ser liberado de la cárcel, vuelve al ring, ¿quién será su contrincante?

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Julio César Jr., el primogénito de Julio César Chávez. Y es que, tras haber sido liberado de prisión, su papá revela cómo se encuentra su hijo y, de paso, adelanta que el boxeador regresará al ring, ¿quién será su contrincante?

¿Cómo se encuentra Julio César Jr. tras haber salido de prisión?

En una reciente entrevista con la prensa, Julio César Chávez se dijo muy contento de que su hijo, Julio César Jr., fuera liberado de prisión y pudiera celebrar el cumpleaños de su nieto.

Aunque reconoció que el proceso no ha sido nada fácil, se mantiene positivo en que las acusaciones que enfrenta su hijo por presuntos nexos con la delincuencia sean desestimadas, pues confía plenamente en la inocencia del luchador.

Al cuestionarle sobre cómo se encontraba actualmente su hijo, mencionó que está entrenando y yendo a terapia para manejar todos sus problemas emocionales.

“Pues bien, contentos todos y más que estuvo su papá, Julio. Es un proceso que, primeramente, Dios, todo va a salir bien. Está yendo a terapia todavía, muy motivado. Todo está tranquilo, gracias a Dios. Todo va a salir bien. Todos lo apoyamos”, expresamos.

¿Cuándo será la próxima pelea de Julio César Jr.?

Durante la conversación, Julio César Chávez adelantó que, a mediados de diciembre, su hijo, Julio César Jr., regresará al ring. Aunque no dijo exactamente el recinto, señaló que también estará su otro hijo, Omar, y será en San Luis Potosí.

“Les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar en San Luis Potosí, el próximo 13 de diciembre. A lo mejor ya están limpios y sanos, a lo mejor hay una exhibición allí”, expresó antes de dar por concluida la plática.

El primogénito de Chávez volverá al cuadrilátero tras varios meses de ausencia. Su última pelea fue en junio. En aquel entonces, se enfrentó a Jake Paul en Anaheim, Estados Unidos, perdiendo por decisión unánime.

¿Por qué Julio César Jr. estuvo en la cárcel?

El caso de Julio César Jr. comenzó en julio de 2025, cuando fue detenido por agentes de inmigración en Los Ángeles, tras detectarse problemas con su visa y su solicitud de residencia. Aquí te dejamos los puntos claves para entender su situación legal:

Poco después de su detención, se dio a conocer que se había emitido una orden de aprehensión en México por presuntos nexos con el crimen organizado.

Mientras se decidía su situación legal, estuvo encerrado en un centro migratorio en Texas.

El 18 de agosto fue deportado a México y entregado a las autoridades nacionales. Fue recluido en el penal federal número 11, en Hermosillo, Sonora.

El 24 de agosto, un juez autorizó que siguiera su proceso en libertad, pero con una serie de condiciones como presentarse a firmar cada cierto tiempo y no salir del país.

Se impuso un plazo de tres meses para que la fiscalía y la defensa consigan pruebas que acusen o exoneren al acusado.

Su familia, principalmente su padre, sostiene que es inocente y espera que esto se solucione pronto.

