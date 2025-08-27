Julio César Jr. sale de la cárcel en Sonora: así luce tras su liberación condicional

Julio César Jr., hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, se encuentra nuevamente en el centro de atención luego de haber obtenido la libertad condicional el pasado 25 de agosto. Aunque continúa bajo proceso penal por presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Pero ¿Cómo su estado físico se vio afectado? ¿Cómo luce? ¡Circulan fotos!

Julio César Jr. y Julio César Chávez / Redes sociales

¿Bajo qué condiciones salió en libertad Julio César Jr.?

El abogado de Julio César Jr., Rubén Fernando Benítez, explicó que la Fiscalía no solicitó la imposición de un dispositivo de rastreo, lo que permitió que el excampeón mundial enfrentara el proceso en libertad condicional sin necesidad de portar el brazalete electrónico.

El juez Enrique Hernández Miranda determinó que las evidencias presentadas por la Fiscalía, incluyendo una llamada telefónica entre personas no identificadas, no justificaban mantener la prisión preventiva. La investigación complementaria tendrá una duración de tres meses, durante los cuales se definirá si la Fiscalía presenta una acusación formal o archiva el caso.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Cómo luce físicamente Julio César Jr. tras semanas de detención?

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a julio César Jr. retomando sus entrenamientos después de ser deportado de Estados Unidos. A su llegada, se le observó participando en rutinas de boxeo en el Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, con guantes y realizando ejercicios. Algunos usuarios comentaron:



“Ni ganas de entrenar tiene… pero ni modo es parte de lo que le sugiere su equipo de abogados.”

“Cuidado don con ese equilibrio, está medio raro”

“Esos son los héroes de muchos mexicanos. No demora la película o la serie.”

En las imágenes difundidas en redes sociales, también se le vio junto a su padre, Julio César Chávez, con quien protagonizó un momento cercano: en un video se abrazaron y se dieron un beso, mostrando la reunión familiar tras semanas de tensión y proceso judicial.

Julio César Jr. y su padre / Captura de pantalla

¿Por qué detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos y México?

Julio César Jr. fue arrestado en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), poco después de haber enfrentado a Jake Paul en una pelea el pasado 28 de junio, donde perdió por decisión unánime. Tras la derrota, autoridades migratorias lo retuvieron en California y lo trasladaron a un centro penitenciario, lo que inició el proceso que culminó con su deportación a México.

Una vez en territorio mexicano, Julio César Jr. quedó bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefreso) número 11 de Sonora, enfrentando un proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. De acuerdo con la Fiscalía, entre las pruebas presentadas en la audiencia federal se incluyó una llamada telefónica entre personas no identificadas, señalada como indicio de posibles vínculos con personas del crimen organizado.

