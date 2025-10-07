Julio César Jr. rompe el silencio tras haber estado en la cárcel; revela cuál es su situación legal

El caso de Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. El boxeador de 39 años fue deportado de Estados Unidos y posteriormente arrestado en México por una orden de aprehensión que lo relacionaba con actividades criminales. Tras ser liberado, rompe el silencio y habla de este asunto, ¿qué dijo?

¿Qué ha pasado con el caso de Julio César Jr.?

Todo comenzó en julio pasado, Julio César Jr. fue detenido en Estados Unidos por agentes de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Se alegaba que el estatus del boxeador en aquel país era dudoso por las “declaraciones fraudulentas” que hizo en su solicitud de residencia.

Días después, se dio a conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra en México por presuntos nexos con el crimen. Según lo que se reportó en ese entonces, dicha orden se emitió en 2023.

En agosto, se le deportó a México. Se le arrestó casi inmediatamente después de su llegada y se lo recluyó en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso, pero permitió que llevara su caso en libertad, con la condición de que no saliera del país.

Desde el inicio del caso, sus familiares, principalmente su padre, Julio César Chávez, han defendido su inocencia y se sienten confiados en que la justicia pueda demostrarlo.

¿Qué dijo Julio César Jr. sobre el caso en su contra por presuntos nexos con el crimen?

Tras su liberación, Julio César Jr. se mantuvo hermético y las pocas actualizaciones que se sabía sobre su caso o su estado actual eran dadas por su papá, Julio César Chávez. El expulgista declaró en múltiples ocasiones que su hijo se encontraba tranquilo y en terapia por toda esta situación. También adelantó que, en diciembre, tendría una pelea de exhibición junto a su otro hijo, el también boxeador Omar Chávez, en San Luis Potosí.

A poco más de un mes de haber regresado a México, Julio César rompe el silencio. Durante una conversación con Carlos Aguilar, expresó que ser detenido tanto en Estados Unidos fue un total “shock” para él, ya que contaba con toda su documentación en regla. Contó que, tras ser arrestado, le cancelaron su visa.

En aquel entonces, pensó que todo se trataba de un error derivado de las políticas antimigratorias que se están implementando en aquel país. No obstante, después se dio cuenta de que no era así y que, aparentemente, el asunto estaba relacionado con las acusaciones en su contra en México. El atleta aseguró ser inocente y espera que este problema se solucione pronto.

Durante la plática, contó que, luego de ser liberado en México, tenía miedo de salir a la calle, pues no sabía lo que la gente pensaba de él. Sin embargo, poco a poco superó su temor y ahora está enfocado en regresar al ring, su familia y sobre todo, en mostrar su inocencia.

“Les agradezco la verdad que me hayan apoyado y que me disculpen siempre he sido buen hijo, un buen amigo y un buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala” Julio César Jr.

¿Quién es Julio César Jr. y cuáles han sido sus problemas legales?

Julio César Jr. es un boxeador mexicano, hijo del expulgista Julio César Chávez. Tiene 39 años y ha construido una gran carrera en el ring. Actualmente, está casado con Frida Muñóz, con quien tiene dos hijos.

Desafortunadamente, ha estado involucrado en problemas de adicción, así como en varios asuntos legales. Aquí te dejamos algunos de los más relevantes:

2012: Fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Estuvo 13 días en la cárcel y tuvo libertad condicional por 36 meses.

Fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Estuvo 13 días en la cárcel y tuvo libertad condicional por 36 meses. Enero de 2024: Fue detenido por posesión ilegal de armas en Estados Unidos. Salió bajo fianza y bajo la condición de que se sometiera a un tratamiento de rehabilitación.

Fue detenido por posesión ilegal de armas en Estados Unidos. Salió bajo fianza y bajo la condición de que se sometiera a un tratamiento de rehabilitación. Problemas con su visa: En 2023, entró a Estados Unidos con visa de turista, la cual expiró en febrero de 2024. Tras esto, solicitó su residencia.

