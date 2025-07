Julio César Jr. no se presentó a su audiencia y su abogado lanza bomba: “No tenemos ni idea de dónde está”

Cuando parecía que el escándalo ya no podía crecer más, Julio César Jr., hijo del boxeador, Julio César Chávez, vuelve a acaparar los reflectores, pero esta vez, porque ¡se les perdió a sus abogados! El hijo del gran campeón mexicano tenía programada una audiencia muy importante este 7 de julio en Los Ángeles, California pero no se presentó. Su abogado en Estados Unidos, Michael Goldstein, dijo a USA Today que no tiene ni idea de su paradero. ¿Ya está en México?

Desde hace días, el boxeador está bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras ser detenido por violaciones migratorias en Estados Unidos. Pero a la hora de acudir a la corte para tratar su caso y decidir si seguiría su proceso en libertad, el Junior brilló por su ausencia. El hijo de Julio César Chávez tiene cargos en México por supuesto crimen organizado y una solicitud de deportación.

Te puede interesar: Julio César Chávez rompe en llanto en “Venga la alegría” por detención de su hijo

Julio César Chávez sufre la detención de su hijo, Julio César Jr. / IG: @ventaneandouno

¿Por qué Julio César Jr tenía audiencia el día 7 de julio?

La audiencia de este lunes 7 de julio no era cualquier trámite. Se trataba de una comparecencia ante la División Noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que el boxeador, Julio César Jr, hijo del campeón Julio César Chávez, sabría si podría seguir en libertad con el juicio por los cargos en materia migratoria que se le imputan en Estados Unidos, tras ser arrestado el pasado 2 de julio en Studio City, California. El arresto ocurrió por haber excedido el tiempo de su visa de turista, además de inconsistencias en su solicitud para obtener la famosa “green card”. En 2024, fue arrestado en Los Ángeles por posesión de armas.

Pero eso no es todo: en México también tiene cuentas pendientes con la justicia. Desde marzo de 2023, Julio César Jr enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, vinculados con el Cártel de Sinaloa. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, el hijo del legendario pugilista presentó hasta seis amparos para evitar ser arrestado en México, tras su posible deportación.

Te puede interesar: Julio César Jr: Así son las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez ¿Ahí estuvo internado su hijo?

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Chávez Jr. está vinculado con el narco?

Aquí es donde la cosa se pone más turbia. Según documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio César Jr. tendría nexos con importantes figuras del crimen organizado, entre ellas Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, y Ovidio Guzmán, ‘El Ratón’, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

De hecho, la FGR lo señala como un “esbirro” y ajustador de cuentas dentro del cártel. Se asegura que “golpea a la gente de ‘El Nini’ cuando este quiere castigarlos”. Además, Chávez Jr. ha hablado públicamente sobre su amistad con Ovidio, e incluso tiene dos hijos con Frida Muñoz, viuda de otro hijo del Chapo, Édgar Guzmán López, asesinado en 2008.

Por otro lado, autoridades de Estados Unidos ya lo calificaron como una “amenaza para la seguridad pública”, y la subsecretaria Tricia McLaughlin lo señaló como afiliado al Cártel de Sinaloa. Todo esto podría complicar seriamente su situación legal, tanto en Estados Unidos como en México.

Te puede interesar: Julio César Jr.: ¿A cuánto asciende la millonaria fortuna del boxeador detenido en Estados Unidos?

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Dónde está Julio César Chávez Jr. ahora?

Esa es la pregunta del millón. El abogado Michael Goldstein confesó este lunes que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Julio César N, hijo del campeón Julio César Chávez. El abogado Goldstein dijo que lo último que supo es que estaba bajo custodia del DHS en Hidalgo, Texas. Afirmó que desconoce si sigue en el país o si ya fue trasladado, liberado o incluso deportado. Esta mañana el boxeador Julio César Chávez padre defendió la inocencia del hoy detenido dijo que metía “las manos al fuego” por de su hijo y confiaba en las autoridades de ambos países.

La confusión es total, y ni las autoridades estadounidenses ni mexicanas han dado una postura clara. “No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”, dijo el abogado Goldstein. Mientras tanto, en México ya lo esperan con una orden de aprehensión.

La Fiscalía mexicana ha sido tajante: Estados Unidos permitió el ingreso de Julio César Jr. a pesar de tener una orden de aprehensión vigente y ahora, tras un año y medio de solicitudes ignoradas, finalmente lo detuvieron.

Te puede interesar: Julio César Chávez Jr revela que sintió que iba a morir cuando estaba en prisión