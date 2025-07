¿Julio César Jr. planeaba huir para no ser detenido? Surge impactante testimonio de su vecina

Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez, está pasado por una situación legal delicada. El pasado 2 de julio, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron que el boxeador había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues se le consideraba una “amenaza para la seguridad pública” de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por el DHS, se sospecha que el deportista de 39 años estaría vinculado con actividades relacionadas con el crimen organizado. Debido a esto, podría ser deportado a México.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República confirmó que existe una orden de aprehensión en su contra en territorio mexicano.

¿Julio César Jr. quería escapar para evitar su detención en Estados Unidos?

Según reportó el DHS, Julio César Jr. fue detenido a las afueras de su domicilio, mediante un operativo en el que participaron varios agentes federales. El boxeador no opuso resistencia y fue trasladado a un centro de detención migatorio.

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, compartió el testimonio de una mujer que se dice ser vecina del hijo de Julio César Chávez y que, al parecer, fue testigo del arresto.

La mujer sostuvo que, hasta antes de la detención, nunca vio actividad policiaca. Sin embargo, mencionó que sí notó la presencia de algunos familiares que, aparentemente, “esperaban a alguien”.

Presunta vecina de Julio César Jr. “No vi a nadie. No vi a la policía. No vi nada. Fue una sorpresa para nosotros. Solo vi a los miembros de la familia esperando por alguien. Algunos coches. Eso es todo. Cuando hay actividad policial en la calle, están aquí durante horas y no vimos nada así”

¿Cómo es Julio César Jr. como vecino? ¿Era violento?

Durante la conversación, la mujer reiteró estar sorprendida por la detención de Julio César Jr., ya que, en los años que lleva de conocerlo, siempre fue un “buen vecino”.

“Estuve muy triste por ello (el arresto de Julio César Jr.). Como vecino, fue un buen chico. Para nosotros, nunca fue un problema. Lo vemos caminando y todo con su entorno. Él se detiene en algunas fiestas para decir: ‘hola’”, puntualizó.

Asimismo, lo describió como “un buen hombre de familia” que estaba muy al pendiente de sus hijos: “Nuestros cerebros dicen: ‘¿qué? Esto no parece ser como Julio’”, concluyó

¿Cómo reaccionó Julio César Chávez ante la detención de su hijo?

Tras darse a conocer que Julio César Jr. había sido arrestado en Estados Unidos, su familia lanzó un comunicado asegurando que confían plenamente en su inocencia. También pidieron respeto y privacidad ante estos momentos tan complicados.

Por otro lado, Julio César Chávez tuvo un encuentro breve con un corresponsal de ‘Ventaneando’ y reiteró su apoyo al boxeador.

“No voy a dar declaraciones. No puedo. Ya di un comunicado. Ahorita no puedo hablar. ¿Cómo voy a estar? Preocupado me tienen, pero tranquilo porque mi hijo es inocente”, resaltó.

