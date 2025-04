Yolanda Andrade reaparece junto a Julio César Chávez tras diagnóstico de esclerosis: “Vivita y coleando”

En medio de meses de incertidumbre sobre su estado de salud, recientemente salió a la luz un presunto audio en el que Yolanda Andrade confirmaría estar luchando contra la esclerosis múltiple. La revelación fue hecha por el productor Enrique Gou el pasado 22 de marzo, y para mostrar que no mentía, días después compartió un fragmento del mensaje durante el programa Todo para la Mujer con Maxine Woodside.

En el extracto del audio, se escucha a Yolanda decir: “Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”. Gou aclaró que no buscaba protagonismo y lamentó haber revelado una situación tan delicada, pero afirmó que su intención era confirmar la veracidad de lo que se había dicho previamente.

A pesar de la filtración, Yolanda Andrade aún no ha confirmado públicamente su diagnóstico, aunque sí reaccionó molesta a la filtración del audio molesta. No obstante, sus recientes apariciones en redes sociales han despertado esperanzas entre sus seguidores, quienes notaron en ella una actitud más positiva y animada.

Mira: Galilea Montijo defiende a Yolanda Andrade y arremete contra Enrique Gou por filtrar su diagnóstico: “Gacho”

¡Yolanda Andrade se deja ver junto a Julio César Chávez!

En medio de la preocupación mediática, una inesperada aparición pública trajo consuelo: Yolanda Andrade reapareció acompañada del exboxeador Julio César Chávez. Más allá de una simple fotografía o saludo, ambos compartieron un video que fue subido por el campeón mundial a sus redes sociales, donde se mostraron sonrientes y relajados.

La amistad entre Yolanda y Chávez no es reciente. Su vínculo viene de muchos años atrás, y han atravesado momentos complejos juntos. Yolanda, incluso, ha estado cerca de Chávez durante etapas críticas, como su recuperación de adicciones, y él ha hecho lo mismo por ella, mostrándose siempre como un amigo leal y cercano.

¿Cómo fue la reaparición de Yolanda Andrade junto a Julio César Chávez?

El pasado domingo 6 de abril, Julio César Chávez, quien aseguró recientemente que su amiga, podría haber sido víctima de “un trabajito”, publicó un video acompañado de Yolanda Andrade donde se mostraban en la sala de una casa muy abrazados.

“Amigos, aquí estoy con Yolanda. Cabr..., ustedes que ya la matan y la entierran. Aquí está vivita y coleando. Miiren, dando chin…dazos. Para todos aquellos malas leches, hay Yolanda para rato.” Julio César Chávez

Aunque no se especificó cuándo fue grabado el video, la publicación fue interpretada como una señal de que Yolanda sigue activa y con energía. En la grabación se le ve sonriendo, incluso besa a Chávez en la mejilla, lo cual transmitió tranquilidad a sus seguidores.

Y como si el video no bastara, ese mismo fin de semana, la conductora de Montse & Joe también compartió un video desde su cuenta personal en Instagram, donde se encontraba aparentemente en Bogotá, Colombia. En el clip se escuchaba de fondo la canción de Thalía “Enséñame a vivir”, cuya letra dice: “Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde”.

Los detalles del lugar donde fue grabado el video, como una placa de taxi típica de Colombia, reforzaron la teoría de que Yolanda está viajando y tomando fuerzas para enfrentar su proceso de salud.