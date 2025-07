Julio César Jr. podría pasar hasta 80 años en la cárcel, revelan: “Sería en un penal de alta seguridad”

Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez, está en el ojo del huracán. Esto, debido a que, el pasado 2 de julio fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿La razón? Hay una irregularidad con su situación migratoria en ese país y tiene una orden de aprehensión girada en México porque se sospecha que tiene nexos con el crimen organizado. Por tanto, en Estados Unidos lo consideraron una “amenaza para la seguridad”. Actualmente, el boxeador se encuentra recluido en un centro de detención migratorio en espera de que se determine si es deportado o no.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Julio César Jr. irá a la cárcel en México, en caso de ser deportado? ¡Ya se amparó!

Recientemente, Alejandro Gertz Mañero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el abogado de Julio César Jr., hijo del campeón Julio César Chávez, ha metido varios amparos para evitar que el boxeador de 39 años sea detenido y vaya a la cárcel en México, en caso de ser deportado.

No obstante, indicó que estos amparos no proceden aún debido a que el imputado no ha sido detenido en tierras mexicanas.

“De lo que salga de esa audiencia (programada el 7 de julio) vamos a tener preparada toda la información. A partir de esa fecha y de lo que dice el abogado, han presentado cinco o seis amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Están pidiendo un amparo absoluto para que no se le detenga. El amparo no procede porque nosotros no lo tenemos (a Julio César Jr.) en nuestro poder”, dijo.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Cuál es la sentencia en la cárcel que tendría Julio César Jr., en caso de ser culpable?

En medio de todo esto, el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó al Lic. Alonso Beceiro, quien analizó el caso y dio sus perspectivas sobre lo que podría pasar en el caso de Julio César Jr.

De acuerdo con el abogado, los delitos que se le imputan al hijo de Julio César Chávez son bastante graves, por lo que, si es deportado a México, podría ser ingresado “a un penal de máxima seguridad” mientras se investiga su caso.

“Es una orden por los delitos más graves que hay aquí en México, que son: delincuencia organizada, tráfico de armas y creo que trae operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si Estados Unidos decide trasladarlo a México para que responda por los delitos que aquí se le imputan, si lo remiten para acá, sería ingresado a un penal de alta seguridad y tendría que llevar allí su proceso”, indicó.

Al ser cuestionado sobre la sentencia que podría recibir el deportista, Beceiro mencionó que podría pasar hasta 80 años en prisión, sin contar los nuevos señalamientos que lo acusan de, presuntamente, haber “golpeado” a otros criminales.

Lic. Alonso Beceiro “La investigación tiene muchos años. La orden de aprehensión ya tiene dos años que se emitió. Esas aseveraciones (de que golpeó a otros criminales) no sé que tan ciertas sean. No lo veo en esa práctica, pero, en caso de haber llevado este tipo de actos, le podían imputar tentativa de homicidio, homicidio o tortura. Ya con los que tiene es suficiente para que una persona, de ser condenada, pase 70 u 80 años en prisión”

Para finalizar, señaló que, en su experiencia, es muy poco probable que Julio César Jr. salga “exonerado” de todo esto: “No te puedo decir que es imposible, pero muy cuesta arriba”, concluyó.

¿Qué ha dicho la familia Chávez de Julio César Jr. sobre las acusaciones de estar ligado a crímenes como narco y el tráfico de armas?

En su momento, los Chávez, familia de Julio César Jr. emitieron un comunicado defendiendo la inocencia del boxeador y agradeciendo a todas las personas que los han apoyado en estos momentos tan complicados.

Por otra parte, Julio César Chávez, el padre del hoy imputado, aprovechó su reciente entrevista en ‘Venga la alegría’ para reiterar el apoyo a su hijo y mencionó que este último ya está recibiendo asesoría legal.

“Somos amigos de todo mundo, conocemos a todos, pero de ahí a que mi hijo esté en cosas ilícitas… meto las manos a la lumbre por él”, expresó entre lágrimas.

