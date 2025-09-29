Julio César Chávez fue operado de emergencia por un problema en los riñones: este es su estado de salud

En medio de los problemas legales de su primogénito, Julio César Jr., el exboxeador Julio César Chávez enciende las alarmas al darse a conocer que fue operado de emergencia por un problema en los riñones. Te contamos cuál es su estado de salud hoy, lunes 29 de septiembre.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Qué le pasó a Julio César Chávez?

A través de Instagram, Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, compartió un video de su papá en una cama de hospital. En la grabación, Omar reveló que el expulgista había sido ingresado de emergencia al nosocomio durante el pasado fin de semana por una piedra en el riñón.

El atleta de 35 años le cedió la palabra al médico, quien se encontraba presente, para que explicara mejor cuál era la condición de su padre y qué había pasado exactamente.

“Desde hace mucho tiempo, estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y, esta vez, traía un dolorcito que es ocasionado por una piedra en las vías urinarias. El urólogo se la va a quitar”, indicó.

Al preguntarle al propio Julio César Chávez sobre su sentir, este mencionó que estaba relativamente bien y listo para la cirugía: “Estamos listos”, expresó.

Para finalizar el clip, el médico aseguró que había “campeón para rato” y que, en su momento, se realizaría un video más largo para dar mayores detalles de la situación. En tanto que el también comentarista deportivo simplemente se limitó a dar las gracias por el apoyo que ha recibido.

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez hoy lunes 29 de septiembre?

Como era de esperarse, los fans de Julio César Chávez no solo le desearon lo mejor en su recuperación, sino que también se comunicaron con su esposa, Myriam Escobar, para saber más detalles del asunto.

Mediante historias de Instagram, Escobar mencionó que todo comenzó el pasado sábado 27 de septiembre. El exboxeador presentó un “dolor muy fuerte”, por lo que decidió ir al hospital, donde, tras varias evaluaciones, le diagnosticaron piedras en los riñones.

Esposa de Julio César Chávez “Le agarró un dolor, fue a checarse y, pues resultó que traía unas piedritas allí que necesitaban sacarlas porque dicen que es muy doloroso”

La esposa de Chávez afirmó que la extracción era un “proceso rápido y sencillo”, por lo que el mismo expulgista decidió que la cirugía se hiciera de forma inmediata para recuperarse lo más pronto posible.

“Él dijo: ‘De una vez, que me hagan lo que tengan que hacer’, pero todo está bien… Julio así es, cualquier cosa, se checa y rápido quiere hacer las cosas. Muchas gracias por sus bonitos deseos. Como quieren a este hombre, se les agradece muchísimo. Él está súper bien”. manifestó.

Salud de Julio César Chávez / Redes sociales

¿Cuáles son los problemas de salud de Julio César Chávez?

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Julio César Chávez ha enfrentado algún tipo de problema de salud. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Problemas de anemia: En su momento, el exboxeador fue hospitalizado de emergencia por colesterol alto y problemas de anemia. Se recuperó rápidamente.

En su momento, el exboxeador fue hospitalizado de emergencia por colesterol alto y problemas de anemia. Se recuperó rápidamente. Problemas de adicción: Hace ya más de una década, Julio César Chávez enfrentó problemas con su consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Aunque actualmente se encuentra bien, el mismo exboxeador ha reconocido que esto afectó mucho su vida. Tras esto, decidió fundar sus propias clínicas de rehabilitación.

Hace ya más de una década, Julio César Chávez enfrentó problemas con su consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Aunque actualmente se encuentra bien, el mismo exboxeador ha reconocido que esto afectó mucho su vida. Tras esto, decidió fundar sus propias clínicas de rehabilitación. Covid-19: Hace algunos años, el llamado ‘Gran campeón del boxeo’ contrajo Covid-19. Tras tomar el tratamiento adecuado, se recuperó completamente: “Hoy ya salí negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones y bendiciones. Síganse cuidando, sana distancia y hagan mucho ejercicio”, expresó en aquel entonces.

También se ha llegado a mencionar que tuvo secuelas neurológicas debido a sus 25 años como boxeador. No obstante, esto jamás ha sido confirmado de manera oficial por Chávez o su equipo.

