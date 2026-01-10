Hospitalizan a Alberto Peláez: el conductor revela qué le pasó y cuál es su estado de salud tras cirugía

La mañana de este viernes 9 de enero de 2026, el periodista y conductor de televisión Alberto Peláez generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en sus redes sociales en el que informó que había sido hospitalizado nuevamente. La publicación, acompañada de una fotografía previa a ingresar al quirófano, encendió las alertas entre quienes siguen de cerca su trayectoria profesional.

Alberto Pelaez está hospitalizado y en terapia intensiva / IG: @alberto.pelaezoficial

¿Por qué hospitalizaron a Alberto Peláez?

Alberto Peláez dio a conocer su hospitalización durante las primeras horas de este viernes a través de su cuenta oficial de Instagram. En la imagen compartida, se le observa decir unas palabras antes de ingresar al quirófano, lo que de inmediato generó mensajes de apoyo y preguntas por parte de sus seguidores.

Minutos después, el conductor explicó que la causa de su ingreso al hospital fue una hernia que le estaba ocasionando malestar. En el breve mensaje que acompañó la publicación, escribió: “Otra vez hay que pasar por las manos de los médicos. Una hernia molesta”, frase que dejó ver que no era la primera ocasión en la que enfrentaba una situación médica similar.

La claridad del mensaje ayudó a disminuir la incertidumbre inicial, aunque muchos usuarios continuaron pendientes de cualquier actualización sobre su estado de salud. La publicación se llenó rápidamente de comentarios deseándole una pronta recuperación, tanto de colegas del medio como de seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Alberto Peláez tras la cirugía?

Luego de que surgieran múltiples cuestionamientos sobre su condición, Alberto Peláez volvió a utilizar sus redes sociales para tranquilizar a su audiencia. El periodista confirmó que la operación se llevó a cabo sin complicaciones y que su estado de salud es favorable.

“Ya operado” y “Todo bien”, fueron las palabras que compartió el conductor, mensajes breves pero suficientes para informar que la intervención fue exitosa. Estas actualizaciones fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes continuaron enviándole mensajes de ánimo durante su proceso de recuperación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos, ni el tiempo exacto que permanecerá en reposo. Sin embargo, el propio Peláez dejó claro que se encuentra estable y bajo supervisión médica, lo que permitió reducir la preocupación que se había generado desde su primera publicación.

¿Quién es Alberto Peláez y por qué preocupa su hospitalización?

Alberto Peláez es un reconocido periodista y conductor de televisión con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como analista internacional, corresponsal de guerra y articulista, destacando por su cobertura de temas de política y conflictos internacionales.

Gran parte de su trabajo más reconocido lo ha realizado en Televisa, donde ha participado como colaborador en distintos espacios informativos. Su estilo directo y su experiencia en el análisis de temas globales lo han convertido en una figura conocida dentro del periodismo televisivo en México.

En años recientes, Peláez amplió su presencia en plataformas digitales con el programa “En la cama con…”, un espacio de entrevistas en el que conversa con figuras del entretenimiento, la política y la cultura. Este proyecto le permitió conectar con nuevas audiencias y fortalecer su presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su trabajo y vida cotidiana.

