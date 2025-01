El periodista Alberto Peláez fue hospitalizado y trasladado a terapia intensiva

El querido conductor y periodista español Alberto Peláez encendió las alarmas en redes sociales tras informar que se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva luego de una intervención quirúrgica. ¿Qué le pasó?

Si bien, Alberto es uno de los comunicadores más consolidados en México, Latinoamérica y España. Por esta razón, conmocionó la noticia de que fue trasladado al nosocomio para someterse a una delicada cirugía.

Alberto Pelaez está hospitalizado y en terapia intensiva / IG: @alberto.pelaezoficial

Te puede interesar: Tras dejar Televisa, famoso periodista estaría negociando con otras televisoras

¿Qué le pasó a Alberto Peláez que lo llevó a terapia intensiva?

Hace unos días, Peláez informó a sus seguidores que tendría que ser operado de unos divertículos (pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino, especialmente en el colon), los cuales ya le eran molestos. Sin embargo, lo que causó sorpresa en la red fue que apareció en terapia intensiva a pocas horas de su intervención.

“Me van a operar dentro de media hora. Tengo unos divertículos que me tienen que extirpar desde hace casi 15 años. Lo he ido dejando y dejando, pero es momento de hacer. Yo estoy plenamente convencido que voy a salir casi bien”, dijo en sus redes.

Alberto Pelaez está hospitalizado y en terapia intensiva / IG: @alberto.pelaezoficial

No te pierdas: Alberto Peláez recibe críticas por salir con su mamá a la calle

A través de su cuenta oficial de Instagram, Peláez publicó un video en el que se le ve en la cama de un hospital en el área de terapia intensiva. No obstante, tranquilizó a sus seguidores al revelar, con gran semblante, que muy pronto lo trasladarían a planta.

“Continúo en terapia intensiva, ya parece que me van a pasar a planta. Lo que tenía son unos divertículos que me molestaban hace más de 15 años. Me han cortado 20 centímetros (de intestino). Ahora solo es tener paciencia y esperar”. Alberto Peláez

Alberto Pelaez está hospitalizado y en terapia intensiva / IG: @alberto.pelaezoficial

Por otro lado, mencionó que la intervención fue muy dolorosa y aprovechó para agradecer a su médico por el gran trabajo para que todo saliera con éxito.

“Es doloroso, pero no hay mal que por bien no venga. Muy agradecido con el doctor y sobre todo con Dios, afrontándolo y gracias porque me he visto abrumado con tanto apoyo”, concluyó.

Así lo dijo Alberto Peláez:

Mira: Alberto Peláez pide por la memoria de Héctor Arredondo

¿Quién es Alberto Peláez?

Alberto Peláez es un destacado periodista español, reconocido por su labor como corresponsal de guerra y analista internacional. Hijo del también periodista Joaquín Peláez. Alberto se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un posgrado en Comunicación Internacional en la Universidad de Harvard en 1984.

A lo largo de su carrera, ha cubierto 19 conflictos bélicos y ha realizado entrevistas exclusivas con figuras influyentes como Yasser Arafat y Muamar el Gadafi. Además de su labor periodística, Peláez ha escrito y editado cinco libros que abarcan desde el género periodístico hasta la novela.

Ha sido columnista para el periódico Milenio y actualmente escribe para El Universal en México. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como la Antena de Oro y el galardón del Club Internacional de Prensa, entregado por el rey Juan Carlos I.

En diversas ocasiones ha dado entrevistas sobre su trabajo como periodista. Incluso, Alberto Peláez dio varios detalles de ser periodista de guerra en entrevista con Yordi Rosado.