Muere a los 58 años Eduardo Antonio dos Santos, ‘Edu’, ídolo del Club América y leyenda del fútbol mexicano

Hace unos días, la muerte de Jonathan González, exjugador de la Liga MX, dejó consternado al fútbol nacional. González jugó para el León FC y la UdeG para luego regresar a su natal Ecuador donde fue asesinado.

Ahora, se dio a conocer que, Eduardo Antonio dos Santos, mejor conocido como ‘Edu’, murió hoy, viernes 3 de octubre a los 58 años de edad. La noticia fue confirmada por el Club América a través de su cuenta oficial en X, donde se refirieron a él como una “leyenda del club”. ¿De qué murió el exfutbolista?

¿Cuándo jugó para el América Eduardo Antonio dos Santos, ‘Edu’?

Eduardo Antonio dos santos, ‘Edu’, llegó al Club América en la década de los 90 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores extranjeros más queridos por la afición azulcrema. Con una técnica depurada, visión privilegiada y un estilo de juego elegante, ‘Edu’ dejó huella en una época dorada del club, marcada por títulos internacionales y momentos imborrables.

Uno de los recuerdos más icónicos de su paso por las Águilas fue su participación en el Clásico Nacional de 1991, donde brindó una asistencia de rabona que quedó grabada en la memoria colectiva del Estadio Azteca. Este tipo de jugadas, que mezclaban talento con audacia, lo convirtieron en un referente del futbol espectáculo y en un ejemplo de creatividad dentro del campo.

Su capacidad para asistir con clase, su liderazgo silencioso y su carisma fuera del campo lo elevaron a la categoría de ídolo, por lo que varios aficionados al balompié se sumaron a las múltiples muestras de cariño.

¿De qué murió el exfutbolista Eduardo Antonio dos Santos, ‘Edu’?

La noticia de la muerte de Eduardo Antonio dos Santos ‘Edu’ generó tristeza y sorpresa alrededor de los aficionados al fútbol, pues fue una figura brasileña que triunfó en el deporte de la redonda.

La causa de la muerte, según el portal Vanguardia, se debió a complicaciones derivadas de una enfermedad renal que lo había mantenido internado en un hospital de Sao Paulo en su natal Brasil .

La muerte de ‘Edu’ ha generado una ola de reacciones emotivas tanto en Brasil como en México, estos son algunos de los comentarios que se encuentran en redes sociales:



“Mi padre me puso Edú en honor a él..”

"¡Tremendo jugador! DEP” y,

“Esa rabona y ese gol, siempre quedarán en la memoria del americanismo. Q.E.P.D”

¿En qué equipos jugó Eduardo Antonio dos Santos ‘Edu’?

Aunque muchos lo recuerdan por su etapa en México, Eduardo Antonio dos Santos ‘Edu’ tuvo una carrera internacional destacada. En Brasil fue ídolo del Palmeiras, club con el que disputó más de 180 partidos y marcó 44 goles. Fue también internacional con la selección brasileña, con la que participó en la Copa América de 1987, portando la emblemática camiseta verdeamarela.

Más allá de Brasil y México, ‘Edu’ también dejó su marca en países como Chile, Japón y Ecuador, mostrando su versatilidad y adaptabilidad en diferentes ligas y estilos de juego. Su paso por estos países, aunque menos mediático, fue reconocido por aficionados y periodistas que lo consideraban un verdadero artista del balón.

Aquí la lista completa de equipos en los que jugó:



Palmeiras: Fue uno de sus clubes más importantes. Disputó más de 180 partidos y anotó 44 goles.

Coritiba

Santos

Náutico

Botafogo-SP

Rio Branco-SP

Club América

C.D. Universidad de Chile

Delfín SC

Shimizu S-Pulse

