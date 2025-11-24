¿Quién mató a Fede Dorcaz? Detienen a dos presuntos implicados en su asesinato, ¿ya reaccionó su novia?

A poco de que se cumplan dos meses desde la muerte de Fede Dorcaz, celebridad argentina que estaba contemplada para participar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, se reporta la detención de dos presuntos implicados en su asesinato. Esto es todo lo que se sabe.

Fede Dorcaz / Redes sociales

¿Cómo murió Fede Dorcaz, cantante argentino contemplado para ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Todo ocurrió el pasado 9 de octubre. Fede Dorcaz iba camino a su domicilio cuando su camioneta fue interceptada por unos motociclistas. Los responsables le dispararon en diversas ocasiones y después huyeron del lugar. El famoso habría muerto casi de forma instantánea.

Hubo mucha especulación sobre el hecho; se llegó a decir que el joven presuntamente estaría en “malos pasos”. Incluso se llegó a decir que, previo al crimen, presuntamente habría grabado un asalto para denunciarlo posteriormente. La teoría indica que, presuntamente, los criminales se habrían dado cuenta de que fueron grabados y lo buscaron para “ajustar cuentas”.

No obstante, tanto Mariana Ávila, la novia de Dorcaz, como la familia del occiso desmintieron esto, sugiriendo que todo se habría debido a un asalto que salió mal.

“Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las estrellas bailan en Hoy”, manifestó la familia.

El pasado 16 de octubre, el cuerpo del argentino fue traslado a su natal Argentina para los ritos funerarios correspondientes: “Los restos del artista fueron trasladados vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para posteriormente continuar el trayecto hacia Mar del Plata, donde será sepultado y recibirá descanso eterno”, dijo la familia.

Fede Dorcaz / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el caso de Fede Dorcaz?

A través de redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reveló que se habían capturado a dos presuntos involucrados en el asesinato de Fede Dorcaz.

El primer sujeto, identificado como Andy ‘N’, fue detenido el 17 de octubre en la Gustavo A. Madero. En tanto que el segundo, identificado como Geovanni ‘N’, fue arrestado el 20 de noviembre e la Álvaro Obregón.

Se mencionó que, tras una audiencia, ambos individuos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán en un centro penitenciario.

“Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en @TuAlcaldiaGAM tras una persecución por un robo y Geovanni ‘N’ fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en @AlcaldiaAO y @AlcaldiaMHmx. Tras la audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, los hombres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán en un centro penitenciario”, reveló.

Según las leyes mexicanas, la pena en prisión por homicidio doloso es de 10 a 15 años. Se desconoce cuándo será la primera audiencia.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, fueron detenidos Geovanni "N" y Andy "N", por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 09 de octubre en #MiguelHidalgo.… pic.twitter.com/0e5907isUB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2025

¿Qué ha dicho la novia de Fede Dorcaz sobre la detención de los presuntos involucrados en el crimen del cantante?

Hasta el momento, Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, no ha hecho ningún comentario sobre el arresto de los presuntos responsables del asesinato del argentino. La última mención que hizo sobre él en redes sociales fue el pasado 6 de noviembre.

A través de Instagram, expresó lo dolida que aún se siente por la muerte de su pareja, asegurando que seguirá recordándolo por siempre, pues era un “gran ser humano”.

“A pesar de tantas muertes que dejó tu partida, lo que jamás morirá es el amor que sembraste en cada corazón que tocaste; tu resplandor, ese que nadie pudo apagar, brillará por la eternidad. Murieron muchos, pero solo uno dejó de respirar…Te amo, por siempre”, apuntó.

