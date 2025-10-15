Fede Dorcaz: Así fue el funeral del participante de Las estrellas bailan en Hoy: FOTOS

Este martes 14 de octubre familiares, amigos y colegas de cantante argentino Fede Dorcaz de “Las estrellas bailan en Hoy” se reunieron en Funerales Lozano en la Alcaldía Miguel Hidalgo para darle el último adiós con una ceremonia de cuerpo presente.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino que estaba por debutar en “Las estrellas bailan en Hoy”, fue asesinado el pasado jueves 9 de octubre en un intento de asalto en Periférico, según dice Mariana Ávila, influencer venezolana y novia del joven de 29 años, esto luego de que salieran diversas especulaciones de un presunto ataque directo.

Donaciones para la familia de Fede Dorcaz / Redes sociales

“Lo que sucedió fue a manos de la delincuencia no hay nada más, fue un robo que ni siquiera pudieron hacerle bien porque en la policía me dijeron que le tocó un novato y se fue el arm... Lo único que tenía en su circulo social era pura gente que no tiene nada malo”, reveló Mariana Ávila, quien llegó a despedir a su novio, vestida de blanco con los ojos llenos de lágrimas.

“Él era un angel no hay nada malo que puedan decir de él, era un buen hijo, un buen novio, mi mejor amigo, solo daba amor a todo el mundo, les pido que su conserven el honor de su imagen”, agregó Mariana Ávila.

Mira: Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, destrozada da el último adiós y pide que no “manchen” su nombre

Papas de Fede Dorcaz llegan devastados al funeral del cantante y exigen justicia

Asimismo, en la despedida de Fede Dorcaz asistieron sus padres, Walter y Eugenia Dorcaz, quienes residen en España y viajaron a México para cumplir los trámites para repatriar su cuerpo a Argentina.

“Fede era un hijo maravilloso,no puedo decir algo malo, era nuestro único hijo, sé que los papás hablamos siempre maravillas, pero era un ser increíble, un ser de luz”, comentó la mamá de Fede, quien pidió justicia tras el asesinato de su hija.

Su padre, devastado y entre lágrimas, recordó que su hijo luchó para convertirse en una estrella: “Si no llegó antes fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente, que queda su nombre limpio, era un luchador, era sano. Justicia por favor”.

Mira: ¿Fede Dorcaz denunció un crimen? Revelan presunta causa del asesinato del colaborador de Hoy

¿Quiénes estuvieron en el funeral de Fede Dorcaz, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Aparte de sus padres y su novia Mariana, también asistió la productora Andrea Rodríguez del programa “Hoy”, quien confirmó a TVNotas que apoyará a las padres de Fede Dorcaz económicamente y en lo que necesiten durante este difícil proceso.

“Ya esto lo hemos platicado en otras ocasiones. Hoy solo venimos a darle un abrazo a la familia y a hacer un rezo por Fede”, dijo la productora de “Hoy”.

Funeral de Fede Dorcaz / Redes sociales

También asistió Marie Claire Harp, quien reveló que recientemente había felicitado a Fede tras anunciarle que formaría parte de “Las estrellas bailan en Hoy”. La conductora lo recordó como un joven noble, de gran corazón y siempre sonriente, destacando que “siempre transmitía buena energía a todos los que lo rodeaban”.

El actor Mauricio Abad, Jimena Longoria, Guty Cardenas, ‘la Bebeshita’, Malillany Marín, Karenka, también asistieron a la ceremonia de despedida de Fede Dorcaz.

En dicha ceremonia, a la que TVNotas también asistió, se puede ver el féretro de Fede Dorcaz, un cuadro con su fotografía, así como las coronas de flores que le llevaron sus seres queridos.

Te puede interesar: Fede Dorcaz: Coréografa de Las estrellas bailan en Hoy comparte su última confesión que parte el corazón

Así fue el funeral de Fede Dorcaz: